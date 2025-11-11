Viettel Huế trao giải chương trình “Lướt 5G – Rinh quà bất ngờ”

Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng quay số đợt 1 tại chương trình

Ở đợt quay thưởng đầu tiên, đã có 3 khách hàng may mắn nhận giải thưởng lớn là điện thoại iPhone 17, cùng 9 giải thưởng điện thoại Samsung Galaxy A06 5G. Chương trình kéo dài từ ngày 18/9 đến 31/12/2025, gồm 3 đợt quay số với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi đợt, Viettel Huế trao 3 iPhone 17 (trị giá gần 25 triệu đồng/chiếc) và 9 Samsung Galaxy A06 5G (trị giá 2,69 triệu đồng/chiếc).

Trong lần quay số đợt 2, sau 17 lượt quay (12 lượt chính thức và 5 lượt dự phòng), đã có 12 khách hàng may mắn trúng thưởng, gồm 3 giải nhất và 9 giải nhì. Các lượt quay dự phòng được sử dụng trong trường hợp khách hàng trúng thưởng không thể liên hệ hoặc từ chối nhận giải. Viettel sẽ liên hệ lại tối đa 3 lần trong 3 ngày liên tiếp trước khi chuyển giải thưởng cho khách hàng dự phòng tiếp theo.

Đợt quay số cuối cùng dự kiến tổ chức ngày 11/1/2026. Đại diện Viettel Huế cho biết, chương trình không chỉ mang lại niềm vui trúng thưởng mà còn khuyến khích người dân trải nghiệm tốc độ và tiện ích của mạng 5G - nền tảng quan trọng trong phát triển đô thị thông minh và kết nối số.

Hiện Viettel Huế đã phủ sóng 5G đến gần 50% dân cư, gồm nhiều điểm du lịch và khu công nghiệp. Toàn thành phố hiện có khoảng 90.000 thuê bao sử dụng 5G, chiếm 14% tổng thuê bao Viettel. Đơn vị đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 nâng độ phủ lên 70% dân số và đưa tỷ lệ người dùng 5G vượt mốc 25%.