Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khảo sát các địa điểm kêu gọi, triển khai dự án đầu tư

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (thứ ba, từ trái sang) khảo sát tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An

Tại khu vực ven biển Thuận An - nơi đang được định hướng phát triển các dự án du lịch dịch vụ, khu đô thị biển và thương mại dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng và nghe báo cáo từ các đơn vị.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND thành phố, với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, tuyến đường bộ ven biển đang hình thành và cầu vượt cửa biển chuẩn bị thông trong thời gian tới, Thuận An đang tạo nên trục du lịch dọc bờ biển của thành phố Huế. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy hình thành các khu đô thị ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ngành du lịch của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các dự án đã đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai. Đối với các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, các sở ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ và đúng định hướng phát triển.

Trong quá trình triển khai, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các dự án phải bám sát mục tiêu hình thành những không gian công cộng chất lượng, ưu tiên phát triển công viên, cây xanh, tạo điểm nhấn cảnh quan nhằm thu hút và giữ chân du khách khi đến Huế. Việc nghiên cứu đầu tư phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và cộng đồng dân cư địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, hiện nay Huế đang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển và nâng chuẩn hệ thống đô thị theo Chương trình phát triển đô thị đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065. Thành phố đang đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời chú trọng bố trí các không gian công cộng, công viên cây xanh tại những vị trí đẹp để tạo thêm sân chơi cho người dân. Một số dự án điểm về du lịch sẽ được ưu tiên xúc tiến sớm nhằm tạo sức hút, tăng trải nghiệm và giữ chân du khách.