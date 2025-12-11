Đòn bẩy giúp hợp tác xã tăng sức cạnh tranh

Các hợp tác xã tham gia quảng bá sản phẩm tại các sự kiện xúc tiến thương mại

Cải cách hành chính mở đường cho HTX tăng tốc

Hiện, toàn thành phố có 319 HTX, trong đó 10 HTX mới thành lập trong năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Kết quả này một phần là nhờ công tác cải cách hành chính được quan tâm, rút ngắn thời gian, thủ tục đăng ký kinh doanh, minh bạch hóa quy trình cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, hỗ trợ chuyển đổi số… Nhờ thế, các HTX trẻ đã mạnh dạn đầu tư, tiếp cận vốn, triển khai sản xuất các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX thành phố nhận định: “Chuyển đổi số và cải cách hành chính đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho HTX. Các HTX đã chủ động ứng dụng các nền tảng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, quản trị số…, từ đó mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sinh kế cho các thành viên và người lao động”.

Song song đó, Liên minh HTX thành phố còn tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như mở các lớp tập huấn kỹ năng số, marketing online, ứng dụng phần mềm quản lý HTX, kết nối tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của các thành viên, tổ chức các hội chợ HTX…, góp phần nâng cao năng lực cho các mô hình kinh tế tập thể. Nhiều HTX đã chứng minh sức bật mạnh mẽ nhờ biết tận dụng công nghệ và cải cách hành chính. Trong đó, nổi bật là HTX Dafusa Phú Đa (Phú Vang), là một trong những HTX đi đầu trong sản xuất thực phẩm sạch trong “hành trình số hóa”.

Dù mới thành lập từ đầu năm 2024, song HTX Dafusa Phú Đa đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường với các sản phẩm sạch như đậu khuôn, đậu hũ, đậu hũ lạnh và dầu lạc. Kiên trì với phương châm “thực phẩm sạch - nói không với phụ gia”, các sản phẩm của HTX đã nhanh chóng chinh phục được nhiều bếp ăn lớn, cửa hàng và người tiêu dùng.

Không chỉ tập trung vào các sản phẩm từ đậu phụ, HTX Dafusa Phú Đa còn đầu tư dây chuyền sản xuất dầu lạc hiện đại, từ khâu tách vỏ, xay nhuyễn, hấp, ép đến đóng chai, dán nhãn mác… đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Anh Võ Văn Tố, Giám đốc HTX Dafusa Phú Đa chia sẻ: “Thế hệ trẻ có lợi thế khi tiếp cận công nghệ, vì vậy chúng tôi đẩy mạnh bán hàng online, sử dụng mã QR, quảng bá trên mạng xã hội. Đầu ra tăng nhanh giúp HTX mở rộng quy mô và khẳng định thương hiệu sản phẩm. Mẫu mã bao bì cũng luôn được HTX đầu tư thiết kế hiện đại, bắt mắt, phù hợp với hệ sinh thái thương mại điện tử và xu hướng tiêu dùng mới. Để HTX có thể thuận lợi tiến vào thị trường, ngoài nỗ lực không ngừng của các thành viên thì các cơ chế ưu đãi trong vay vốn, hay các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa cũng là một lợi thế rất lớn”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thủy Bằng đã tổ chức liên kết với 17 hộ trồng chè đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn để thu mua nguyên liệu, sau đó vệ sinh, chế biến, đóng gói hút chân không, dán nhãn và đưa lên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm chè xanh địa phương đã mở rộng thị trường, tăng lượng tiêu thụ và hướng tới sự chuyên nghiệp trong quy trình sản xuất, đóng gói... Mỗi sản phẩm của HTX đến tay người dùng là đều được đảm bảo toàn vệ sinh thực phẩm, có tem truy xuất nguồn gốc, tăng tính nhận diện thương hiệu...

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: Việc áp dụng công nghệ số, cải tiến bao bì, truy xuất nguồn gốc, bán hàng đa kênh… đã giúp các HTX chủ động, năng động hơn và từng bước nâng tầm sản phẩm địa phương. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng mô hình HTX kiểu mới, bền vững trong giai đoạn hiện nay. Hiện thành phố đang tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ HTX kết nối với các sàn kinh tế hợp tác, hệ thống phân phối, hội chợ thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho các HTX thành viên đa dạng kênh tiêu thụ. Đồng thời sẽ tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng quản lý, marketing… cho cán bộ HTX nhằm nâng cao năng lực vận hành. Mục tiêu trong thời gian tới là phát triển các HTX gắn với chuỗi giá trị, chương trình OCOP, sản xuất xanh, sạch theo xu thế quốc tế.

Sự phát triển của các HTX trên địa bàn thành phố hiện nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn tạo dựng cộng đồng bền vững thông qua việc tạo sinh kế ổn định cho lao động địa phương; phát triển sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi trường. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống thông qua các đặc sản địa phương; lan tỏa mô hình liên kết, chia sẻ cộng đồng, nền tảng quan trọng cho phát triển xã hội bền vững.

Trong hành trình ấy, chuyển đổi số và cải cách hành chính chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp HTX vươn lên phát triển mạnh mẽ. Khi các HTX thay đổi tư duy, tận dụng được công nghệ và sự hỗ trợ của Nhà nước, kinh tế tập thể sẽ ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.