Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An: Chưa thông xe do vướng mặt bằng

Thi công thảm nhựa các đường dẫn lên cầu

Đạt 90% giá trị xây lắp

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 đã đạt khoảng 90% giá trị xây lắp theo hợp đồng. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, hiện chưa thể thông xe theo kế hoạch trong năm 2025 do còn vướng mặt bằng các tuyến đường dẫn lên cầu. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù đã xây dựng cơ bản xong các hạng mục nhưng đơn vị thi công vẫn rào chắn hai đầu cầu, cấm người và các phương tiện lưu thông vì chưa thể thông tuyến.

DA tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, được khởi công xây dựng năm 2022 với thời gian thực hiện 3 năm, do liên danh nhà thầu Công ty Tân Nam - Công ty Đạt Phương - Công ty 479 Hòa Bình thi công. Quy mô công trình với chiều dài tuyến gần 8km, trong đó bao gồm 2,36km chiều dài cầu vượt cửa biển Thuận An.

DA được đầu tư với mục tiêu hình thành tuyến đường du lịch đi dọc bờ biển thành phố nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân tại các xã ven biển nói riêng, toàn thành phố nói chung. Đồng thời, kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc - Nam và tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung...

Theo chủ đầu tư, phạm vi giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 1 của DA thuộc xã Hải Dương và thị trấn Thuận An (cũ), nay là phường Thuận An. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 317.187m2. Trong đó, xã Hải Dương cũ thu hồi 196.186m2, ảnh hưởng đến khoảng 600 lăng mộ, đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản của 180 hộ dân. Thị trấn Thuận An cũ thu hồi khoảng 121.000m2, ảnh hưởng 4,1ha đất rừng phòng hộ, 300 mộ xây và nhà cửa vật kiến trúc của khoảng 229 hộ dân với 120 hộ dự kiến bố trí tái định cư.

Khu TĐC B5 vẫn còn thiếu 49 lô cho các hộ phụ, hộ lấn chiếm và quy đổi của Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An

Chưa được phép thông xe

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng DA đã thực hiện hoàn thành được 1,1km từ mố M2 đến nút giao với đường Hoàng Sa, phường Thuận An. Đoạn từ nút giao với đường Hoàng Sa đến cuối tuyến ảnh hưởng tổng số 97 hộ dân, đã phê duyệt 96 hộ, còn 1 hộ chưa phê duyệt. Trong đó, có 50 trường hợp đã nhận tiền đền bù, 46 trường hợp chưa nhận tiền đền bù. Khu tái định cư B5 còn 19 lô, đủ để bố trí TĐC cho các hộ chính, còn thiếu 49 lô cho các hộ phụ, hộ lấn chiếm và quy đổi. Tháng 10/2025, UBND thành phố đã có Công văn số 14282/UBND-XD về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh khu tái định cư B5. Theo đó, Ban QLDA Khu vực 1 - chủ đầu tư DA sẽ tiếp tục thực hiện tổng hợp để trình hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi với việc bổ sung khu tái định cư C6 với diện tích khoảng 2,1ha và đấu nối trục chính vào đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An.

Theo Ban QLDA, hiện tuyến đường dẫn 1A và 1B đã được bàn giao mặt bằng từ mố M2 đến nút giao với đường Hoàng Sa, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/12/2025. Đoạn còn lại từ nút giao với đường Hoàng Sa đến cuối tuyến Quốc lộ 49 nếu được bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2025 sẽ thi công hoàn thành vào quý II năm 2026. Đối với kế hoạch thông xe từ đoạn đầu tuyến đến nút giao đường Hoàng Sa, trong đợt kiểm tra vào tháng 10/2025 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu nhà nước không thống nhất cho phép thông xe vì đường Hoàng Sa hiện nay quá nhỏ không đáp ứng được yêu cầu lưu thông của DA.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế thông tin, đến nay, tổng số vốn đã bố trí cho DA là hơn 2.230 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 là hơn 120 tỷ đồng và hơn 354 tỷ đồng nguồn vốn Trung ương từ năm 2024 chuyển sang. Tổng số vốn đã giải ngân hơn 2.110 tỷ đồng, trong đó năm 2025 là 321,9 tỷ đồng, đạt khoảng 67,8%. Hiện chủ đầu tư đang thực hiện bản vẽ thi công phần điều chỉnh DA bao gồm: Bổ sung hệ thống camera giám sát và điện mỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An; bổ sung điện chiếu sáng đoạn tuyến đường dẫn 1A và bổ sung hệ thống thoát nước dọc, đầu tư hoàn thiện vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng đoạn tuyến đường dẫn 1B (phía phường Thuận An).