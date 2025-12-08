  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 09/12/2025 09:54

CheckNow lọt Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025

HNN.VN - Ban tổ chức chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2025 vừa công bố dự án CheckNow - sản phẩm của đội ngũ Công ty CP Công nghệ số Nextgen là dự án duy nhất của Huế lọt Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025.

“Gạo mắt biếc” đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Quảng Điền Vinh danh 15 dự án trong Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2024

Đội ngũ thực hiện dự án CheckNow

CheckNow được phát triển như một giải pháp tối ưu hóa quản lý nhân sự, tài sản và tiến độ công việc theo thời gian thực, tích hợp AI, định vị GPS và nhận diện khuôn mặt (Face ID). Nền tảng giúp các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và dịch vụ giám sát, chấm công, phân ca, theo dõi vật tư và hiệu suất lao động trên một hệ thống duy nhất, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ số Nextgen, việc CheckNow lọt Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo của đội ngũ trẻ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các DN trong và ngoài nước trong chuyển đổi số. Nhóm đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái quản trị thông minh, hướng đến “mỗi người lao động có một hồ sơ số năng suất”, góp phần xây dựng lực lượng lao động số trong thời đại mới.

Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia là sáng kiến thường niên do VCCI chủ trì, quy tụ hàng trăm dự án đổi mới sáng tạo trên toàn quốc. Việc CheckNow được vinh danh trong danh sách Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025 không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng startup Huế mà còn cho thấy vị thế mới của thành phố Huế trên bản đồ khởi nghiệp công nghệ Việt Nam.

HẢI THUẬN
 Từ khóa:
VCCIkhởi nghiệp Quốc giatop 20Huếdoanh nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư

Với tinh thần trách nhiệm, các Ban của HĐND thành phố đã tập trung thẩm tra kỹ lưỡng, làm rõ những nội dung quan trọng trước khi HĐND thành phố thảo luận và quyết nghị. Các vấn đề về an sinh, khắc phục thiên tai, đầu tư công, chính sách với cán bộ dôi dư và tổ chức thôn, tổ dân phố đều được mổ xẻ, đánh giá kỹ trên cơ sở pháp luật và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và hiệu lực quản lý Nhà nước.

Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV:
Gỡ vướng chính sách, tăng tốc điện gió ngoài khơi

“Điện gió ngoài khơi phải chạy nhanh hơn nếu Việt Nam muốn tăng trưởng 10%”, đó là thông điệp mạnh mẽ được đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) gửi tới Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 8/12​ về dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Gỡ vướng chính sách, tăng tốc điện gió ngoài khơi
Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Huế đặt mục tiêu cao cho chu kỳ phát triển mới

Với 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT - XH) chủ yếu đạt và vượt, GRDP tăng 8,5%, thu ngân sách vượt gần 17,3% dự toán, Huế đã ghi dấu một năm vượt sóng mạnh mẽ để vươn lên, đồng thời đặt nền tảng quan trọng cho hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên​10% trong năm 2026.

Huế đặt mục tiêu cao cho chu kỳ phát triển mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top