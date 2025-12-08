Đội ngũ thực hiện dự án CheckNow

CheckNow được phát triển như một giải pháp tối ưu hóa quản lý nhân sự, tài sản và tiến độ công việc theo thời gian thực, tích hợp AI, định vị GPS và nhận diện khuôn mặt (Face ID). Nền tảng giúp các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất và dịch vụ giám sát, chấm công, phân ca, theo dõi vật tư và hiệu suất lao động trên một hệ thống duy nhất, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành.

Theo đại diện Công ty CP Công nghệ số Nextgen, việc CheckNow lọt Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo của đội ngũ trẻ, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các DN trong và ngoài nước trong chuyển đổi số. Nhóm đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái quản trị thông minh, hướng đến “mỗi người lao động có một hồ sơ số năng suất”, góp phần xây dựng lực lượng lao động số trong thời đại mới.

Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia là sáng kiến thường niên do VCCI chủ trì, quy tụ hàng trăm dự án đổi mới sáng tạo trên toàn quốc. Việc CheckNow được vinh danh trong danh sách Top 20 Dự án xuất sắc Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2025 không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng startup Huế mà còn cho thấy vị thế mới của thành phố Huế trên bản đồ khởi nghiệp công nghệ Việt Nam.