Có một làn sóng kinh doanh mới đang hình thành tại An Cựu City

Rời bỏ “sự an toàn” để tìm kiếm không gian phát triển dài hạn

Chị Hà Thy (41 tuổi) là một trong những chủ kinh doanh dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từng là giáo viên nhiều năm, chị quyết định chuyển hướng sau dịch và mở một shop hoa nhỏ. Năm năm gắn bó với nghề hoa giúp chị có tệp khách ổn định, nhưng cũng khiến chị nhận ra giới hạn về không gian và cơ hội phát triển khi mô hình đặt trong khu nội đô chật hẹp.

Tháng 4/2024, chị quyết định chuyển toàn bộ về An Cựu City, kinh doanh cà phê ở tầng 1 và đưa shop hoa lên tầng trên với thương hiệu Hathy Le. “Ban đầu cũng lo mất khách lắm, nhưng thay đổi là điều cần thiết nếu muốn đi xa hơn.” chị chia sẻ.

Theo chị, ưu điểm lớn nhất của An Cựu City là hạ tầng và mặt tiền rộng. Giúp quán dễ nhận diện thương hiệu, chỗ để xe thoải mái - điều mà khu nội đô trước đây không thể đáp ứng. “Khách đến đây không phải lo chuyện để xe. Mình cũng có không gian để bày trí, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.” chị nói. Cũng nhờ lợi thế này, Hathy Le được VinFast lựa chọn làm địa điểm tổ chức các buổi lái thử xe định kỳ.

Vài năm trở lại đây, đặc biệt là dịp countdown, lượng người đổ về An Cựu City ngày càng đông. Điều đó cho chị thấy khu vực này đang phát triển đúng hướng. Chị cho biết điều khiến chị yên tâm nhất là tầm nhìn quy hoạch tương lai. Theo định hướng, khu này sẽ trở thành một “phố châu Âu” với kiến trúc đồng bộ và không gian thương mại bài bản hơn. “Ai kinh doanh lâu năm cũng muốn có một nơi để yên tâm đầu tư dài hạn. Nơi này cho mình cảm giác đó,” chị chia sẻ.

Hành trình của chị Hà Thy không chỉ là một lần đổi địa điểm, mà là lựa chọn hướng tới sự bền vững, rời vùng an toàn để bắt đầu giai đoạn mới, với niềm tin rằng mình đang đứng đúng nơi - đúng thời điểm.

Người trẻ chọn bắt đầu từ những khu vực mới

Anh Minh Nhật (25 tuổi) bắt đầu kinh doanh sớm hơn những người đồng trang lứa. Thay vì chọn công việc văn phòng, anh quyết định khởi nghiệp với mô hình homestay tại khu An Cựu City, ngay dãy shophouse An Cựu Galleria – nơi anh cho rằng có nhu cầu lưu trú chất lượng cao từ khách công tác lẫn khách du lịch.

Không xuất phát từ lĩnh vực du lịch – dịch vụ, anh đối mặt với không ít bỡ ngỡ khi bắt đầu. Từ cách bài trí phòng, phục vụ khách đến vận hành mô hình lưu trú, mọi thứ đều phải tự học từ đầu. Anh chia sẻ: “May mắn là dãy shophouse tại An Cựu Galleria được bàn giao phần thô và hoàn thiện mặt ngoài, có không gian trắng để tự do thiết kế theo phong cách riêng.” Từng căn phòng anh tự hoàn thiện, hướng tới vẻ hiện đại và ấm cúng. Ở tầng một, anh kết hợp thêm một dịch vụ spa nhỏ, tạo thành hai mô hình song song nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Lí giải lí do vì sao anh lại chọn bắt đầu với JOIE HOMESTAY, anh chia sẻ: “Với anh, việc mở homestay không phải là bước mạo hiểm, mà là cơ hội để chứng minh năng lực và xây dựng một thứ gì đó mang dấu ấn của chính mình.”

JOIE – nghĩa là “niềm vui” trong tiếng Pháp – là cảm giác anh muốn khách cảm nhận khi bước vào một căn phòng xa nhà.

Anh chia sẻ thêm: “Ở Huế, để làm dịch vụ lưu trú thành công, vị trí là yếu tố quan trọng nhất. Ở đây an ninh tốt, gần nhiều tiện ích, đặc biệt đối diện AEON Mall Huế nên khai thác được lượng khách du lịch.” Nhờ lợi thế đó, JOIE Homestay dần trở thành điểm dừng quen thuộc của nhiều nhóm khách phương xa, đón đều đặn khách mỗi ngày, đặc biệt mỗi dịp cuối tuần hầu như kín chỗ.

Xu hướng dịch chuyển thương mại trong đô thị mới

Những câu chuyện như của chị Hà Thy hay anh Minh Nhật phản ánh xu hướng chung: nhiều chủ kinh doanh Huế đang tìm kiếm những khu vực mới để tối ưu mặt bằng, không gian và khả năng khai thác. Theo ghi nhận, các dịch vụ ăn uống, làm đẹp, lưu trú, bán lẻ… tại An Cựu City đang tăng lên trong 2 năm gần đây, góp phần tạo diện mạo thương mại mới cho khu vực Nam Sông Hương.

Với hạ tầng hoàn thiện và quy hoạch định hướng trở thành một trung tâm thương mại – dịch vụ mới của thành phố, An Cựu City được đánh giá có dư địa phát triển lớn trong thời gian tới. Nhiều chủ kinh doanh xem đây là nơi phù hợp để mở rộng, bắt đầu hoặc tái cấu trúc mô hình theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Thông tin về quy hoạch và tiện ích của khu đô thị An Cựu City được công bố trên trang thông tin chính thức của dự án. Tại đây.