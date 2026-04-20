Bệ phóng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp tham gia kết nối với Đặc sản Kinh Đô

Hoạt động nhỏ, lợi thế lớn

Cuối tháng 3/2025, tại khuôn viên của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ DN (Trung tâm), gần 40 DN Huế với nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản địa phương được trưng bày giới thiệu, xúc tiến để tham gia vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Tại chương trình, DN có cơ hội tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm trực tiếp với đối tác, kết nối, tư vấn chào hàng 1:1 với các đại diện quản lý thu mua của Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Không chỉ tạo không gian kết nối DN với nhà phân phối, Trung tâm còn hỗ trợ các DN ký kết các biên bản ghi nhớ, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đưa sản phẩm tham gia vào hệ thống chuỗi của Central Retail.

Cùng với việc kết nối thương mại theo nhóm nhằm tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, DN, Trung tâm cũng đưa hoạt động xúc tiến thương mại về với các địa bàn nhằm đa dạng kênh kết nối. Hiệu quả nhất phải kể đến hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản và thủ công mỹ nghệ tại xã Quảng Điền. Chương trình có sự tham gia của 4 nhà phân phối, siêu thị cùng 20 DN, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong khuôn khổ của hoạt động vừa nêu, có 8 cặp biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết. Ngoài ra, thông qua hoạt động này, các cơ sở kinh doanh tại Quảng Điền còn nắm được những quy chuẩn, điều kiện để từng bước xúc tiến đưa sản phẩm địa phương vào chuỗi cung ứng.

SBC Hoàng Gia chuẩn hóa quy trình sản xuất

Thực tế cho thấy, việc tận dụng những hội nghị lớn để đưa các sản phẩm địa phương tham gia giới thiệu quảng bá đã mang lại hiệu quả bước đầu. Điển hình như năm 2025, các sản phẩm địa phương được hỗ trợ tham gia trưng bày giới thiệu tại nhiều sự kiện lớn như: Hội nghị chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14; Đại hội đồng Hiệp hội quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp lần thứ 45… Tại các hoạt động này, DN được hỗ trợ thiết kế gian hàng, bố trí không gian trưng bày, kết nối giao thương và trao đổi thông tin với các đại biểu và đối tác tham dự. Qua đó, DN Huế có thể giới thiệu năng lực sản xuất, thương hiệu và sản phẩm đặc trưng, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ, tiếp cận các cơ hội hợp tác chiến lược, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Huế và hiệu quả xúc tiến thương mại.

Giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu

Công ty TNHH Mộc Truly Huế là một trong những DN tham gia hầu hết các hoạt động kết nối xúc tiến thương mại do Trung tâm tổ chức gần đây. Bà Phạm Thị Diệu Huyền, Giám đốc DN chia sẻ, việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại chỗ tạo điều kiện cho DN quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà không tốn quá nhiều chi phí cho việc vận chuyển, lưu trú và hậu cần như các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường xa, giúp giảm bớt áp lực tài chính cho DN. Việc tiếp cận đơn vị phân phối tại chỗ cũng giúp đối tác tìm hiểu về sản phẩm cũng như quy trình sản xuất thuận lợi hơn. DN cũng dễ tiếp nhận các góp ý để điều chỉnh trực tiếp mà không cần phải gửi hồ sơ và đợi phản hồi.

Với nhiều DN, nhất là các DN khởi nghiệp, việc tham gia những hoạt động xúc tiến tại chỗ cũng được xem là cuộc tập dượt để có thể tham gia sâu hơn vào các hoạt động xúc tiến thương mại sau này. DN cũng sẽ tự tin hơn khi đã khẳng định được thương hiệu tại địa phương trước khi tính chuyện vươn xa. Thông qua các chương trình và hoạt động này, nhiều DN có thể tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối lớn như: Siêu thị GO, Đặc sản Kinh Đô… và nắm bắt được thị hiếu thị trường để định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Bà Hồ Nhật Phương, Công ty SBC Hoàng Gia cho hay, giai đoạn đầu khi xúc tiến tham gia vào hệ thống phân phối của siêu thị GO, DN gặp rất nhiều khó khăn. Khó nhất phải kể đến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng đến những yêu cầu khắt khe về việc truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác và chứng minh năng lực sản xuất, cung ứng. Để đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe đó, ngoài nỗ lực từ nội tại, DN còn nhận được sự đồng hành từ Trung tâm cũng như các sở, ngành như hỗ trợ đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình theo hướng chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. Nhờ đó, DN không chỉ đưa được hàng hóa vào hệ thống siêu thị mà còn từng bước định vị thương hiệu, mở rộng "cánh cửa" tham gia sâu hơn vào các hệ thống phân phối lớn khác.

Doanh nghiệp Huế tham gia hội chợ thương mại tại thành phố Huế

Số liệu từ Trung tâm cho thấy, chỉ tính riêng năm 2025, Trung tâm đã hỗ trợ trên 200 lượt DN, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Thông qua các hoạt động này, Trung tâm đã kết nối trực tiếp trên 50 lượt nhà phân phối, hệ thống siêu thị và đối tác trong và ngoài nước; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết và tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tiếp theo.

Những hoạt động này góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025 cả về số lượng DN tham gia, quy mô chương trình đến kết quả ký kết hợp tác và mở rộng thị trường...

Tập trung cho nhóm sản phẩm có lợi thế

Kết quả đánh giá của chương trình xúc tiến thương mại thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030 đã chỉ ra, giai đoạn 2021 - 2025, các nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng mở rộng thị trường bao gồm: Sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao; sản phẩm gắn với tài nguyên bản địa và bản sắc văn hóa Huế; sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với văn hóa Huế. Trên cơ sở định hướng đó, giai đoạn 2026 - 2030, chương trình xúc tiến thương mại thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các nhóm sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, mang giá trị văn hóa đặc trưng và tiềm năng mở rộng thị trường. Đồng thời, ưu tiên các ngành hàng phù hợp với định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố. Việc lựa chọn sản phẩm ưu tiên được thực hiện theo nguyên tắc trọng tâm, trọng điểm, gắn với khả năng tham gia chuỗi phân phối hiện đại và xuất khẩu, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Ngoài tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, thành phố cũng sẽ tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn; hội nghị kết nối cung cầu, hội thảo chuyên đề theo ngành hàng nhằm giới thiệu sản phẩm Huế đến hệ thống phân phối, nhà đầu tư và đối tác. Song hành với đó, các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến thương mại về chuyên môn, kỹ năng và chuyển đổi số; các khóa đào tạo chuyên sâu cho DN về xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, thương mại điện tử, tiêu chuẩn chất lượng và xuất khẩu cũng sẽ được triển khai. Đồng thời, sẽ hỗ trợ DN phát triển kỹ năng mềm, văn hóa kinh doanh và năng lực lãnh đạo, góp phần hình thành cộng đồng DN năng động, hội nhập và phát triển bền vững.

Ngoài ra, để chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2026 - 2030 đạt hiệu quả, các nhóm hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa loại hình hoạt động nhóm sản phẩm ưu tiên, địa bàn triển khai, kết quả đầu ra dự kiến, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhu cầu của DN và yêu cầu thị trường.