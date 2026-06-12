240 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026

Đây là hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2026 được Bộ Công Thương và UBND thành phố Huế chỉ đạo thực hiện. Hội chợ là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Festival Huế năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17/6 thu hút 240 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp với nhà phân phối và người tiêu dùng. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời cập nhật xu hướng thị trường, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn thăm, động viên doanh nghiệp tham gia hội chợ

Với thành phố Huế, đây còn là dịp để thành phố giới thiệu hình ảnh một địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển; quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư.

Việc tổ chức hội chợ trong khuôn khổ Festival Huế 2026 còn tạo sự kết nối hài hòa giữa văn hóa, du lịch và thương mại; góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua thị trường, nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp và mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mua sắm, tham quan và thưởng thức các sản phẩm đặc sắc của nhiều vùng miền trên cả nước.

Không gian hội chợ được chuẩn bị theo hướng chuyên nghiệp với 3 khu vực. Khu vực 1 là điểm trưng bày, triển lãm hàng hóa; gặp gỡ, kết nối giao thương giữa các địa phương trong cả nước với quy mô khoảng 50 gian hàng. Khu vực 2 trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề của các địa phương cả nước với quy mô khoảng 110 gian hàng. Khu vực 3 có quy mô 80 gian hàng trưng bày, kinh doanh thương mại - dịch vụ tổng hợp.

Các gian hàng ẩm thực thu hút khách tham quan

Trong khuôn khổ hội chợ, ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tại các gian hàng, Ban tổ chức còn tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố trên cả nước; chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu. Ban tổ chức dự kiến hội chợ sẽ đón khoảng 40.000 lượt khách tham quan và giao dịch trong thời gian diễn ra sự kiện.

Để tổ chức thành công hội chợ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thiện phương án tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, các địa phương và khách tham quan trong thời gian diễn ra hội chợ.