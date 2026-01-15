Phát huy vai trò đầu mối trong công tác xúc tiến đầu tư

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm 2025

Năm 2025, Trung tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư theo kế hoạch, tập trung thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, kết nối với các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá môi trường đầu tư của thành phố. Theo đó, năm 2025, thành phố đã cấp mới 44 dự án đầu tư và điều chỉnh vốn đầu tư cho 23 dự án với số vốn đăng ký đạt 31.788 tỷ đồng (trong đó, có 10 dự án FDI với số vốn đăng ký 36,3 triệu USD).

Trung tâm tiếp tục duy trì hiệu quả kênh tiếp nhận thông tin, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua cả văn bản và liên hệ trực tiếp, tổng hợp và phản hồi định kỳ hàng tháng. Đồng thời, chủ trì, điều phối và triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, với trọng tâm là mở rộng thị trường, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu.

Năm 2026, Trung tâm phấn đấu thu hút vốn đầu tư đăng ký cấp mới hoặc tăng vốn đầu tư cho các dự án không sử dụng ngân sách nhà nước, với tổng mức dự kiến đạt khoảng 10.000 – 15.000 tỷ đồng. Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường tiếp nhận, theo dõi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong nhiệm vụ xúc tiến thương mại, Trung tâm tập trung tham mưu UBND thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng đồng bộ, hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình khuyến công theo quy định, bảo đảm 100% đề án khuyến công được theo dõi, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu đúng quy định...