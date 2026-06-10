Doanh nghiệp sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn để thu hút ứng viên có khả năng ứng dụng AI, năng lực số

Ngoài các kỹ năng chuyên môn, doanh nghiệp cũng chú trọng tới năng lực số, cũng như khả năng thích ứng và học hỏi. (Ảnh: PV)

Theo Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất của ManpowerGroup tại Việt Nam, triển vọng tuyển dụng của Việt Nam xếp thứ 3 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông (APME), xếp thứ 10 trên 42 thị trường toàn cầu, đồng thời triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) của Việt Nam đạt 28% trong quý III/2026.

Được thực hiện từ ngày 1 đến 30/4/2026, khảo sát xu hướng tuyển dụng quý III/2026 của ManpowerGroup thu thập ý kiến từ hơn 40.500 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, trong 265 doanh nghiệp được khảo sát, 49% dự tính tăng tuyển dụng trong quý III, 21% dự tính giảm tuyển dụng, và 27% có kế hoạch duy trì quy mô nhân sự hiện tại.

Tại Việt Nam, mở rộng quy mô tiếp tục là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng, trong đó, công nghệ và dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng với triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt 50%. Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng mạnh nhất được ghi nhận tại khu vực phía nam (33%) và nhóm doanh nghiệp quy mô 50-249 nhân viên (39%).

Cũng theo khảo sát, xu hướng tuyển dụng mới nhất tiếp tục ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao trong quý III/2026, dù có dấu hiệu thận trọng hơn. Dữ liệu thu thập từ 265 doanh nghiệp toàn quốc cho biết, có sự điều chỉnh trong chiến lược nhân sự sau giai đoạn đẩy mạnh tuyển dụng đầu năm, khi các doanh nghiệp dần chuyển trọng tâm sang việc tối ưu chi phí và tối ưu vận hành. Dù có sự điều chỉnh về dự định tuyển dụng, Việt Nam vẫn tiếp tục là một thị trường có nhu cầu nhân lực cao, với triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) tương đương mức trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông (APME) với mức 28% và cao hơn mức trung bình toàn cầu 2 điểm (26%).

Khảo sát ghi nhận, doanh nghiệp tại Việt Nam đang có những bước đi thận trọng khi phải cân đối bài toán nhân sự trước áp lực chi phí năng lượng và những bất ổn toàn cầu, nhưng bức tranh tuyển dụng nhìn chung vẫn tích cực.

Được thực hiện từ ngày 1 đến 30/4/2026, khảo sát xu hướng tuyển dụng quý III/2026 của ManpowerGroup thu thập ý kiến từ hơn 40.500 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, trong 265 doanh nghiệp được khảo sát, 49% dự tính tăng tuyển dụng trong quý III, 21% dự tính giảm tuyển dụng, và 27% có kế hoạch duy trì quy mô nhân sự hiện tại.

Dịp này, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam chia sẻ: “Doanh nghiệp hiện tập trung tìm kiếm các vị trí và kỹ năng cốt lõi, giúp trực tiếp tối ưu năng suất, tăng sức cạnh tranh và phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn”.

Khảo sát cũng ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của Việt Nam đang thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường năng lực nội bộ, đồng thời làm gia tăng nhu cầu về nhân sự chuyên môn. Ngành thương mại và logistics cũng ghi nhận đà tăng trưởng, phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) và đào tạo kỹ năng đang trở thành công thức mới cho tăng trưởng năng suất. Theo kết quả khảo sát, trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước định hình lại cách các tổ chức quản lý nhân sự và năng suất làm việc. Tuy nhiên, dữ liệu quý III chỉ ra rằng thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào AI, doanh nghiệp tại Việt Nam đang chủ động xây dựng chiến lược nhân sự linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và yếu tố con người.

Khoảng 70-75% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng công cụ AI và các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng - bao gồm phát triển năng lực nói chung và đào tạo chuyên sâu về AI - là yếu tố chính giúp tổ chức của họ nâng cao năng suất lao động trong năm 2025. Dù AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, yếu tố con người trong tuyển dụng vẫn đóng vai trò cốt lõi.

Tại Việt Nam, 63% doanh nghiệp đánh giá cao việc nhà tuyển dụng trực tiếp xem xét hồ sơ và ứng viên tận dụng công cụ AI để tìm việc. Điều này cho thấy thị trường đang ngày một linh hoạt hơn trong chiến lược tuyển dụng, phát huy đồng thời giá trị của sức người và máy móc.

52% doanh nghiệp tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của các công ty tuyển dụng và cung ứng nhân sự nhằm tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao và gia tăng tính linh hoạt trong cấu trúc nhân sự giữa bối cảnh thị trường lao động ngày càng phức tạp. Hơn nữa, doanh nghiệp tìm người ứng dụng được AI, có năng lực số, thích nghi nhanh theo hướng cùng với đà tăng tốc của chuyển đổi số, doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng chi trả mức đãi ngộ cao hơn để thu hút nhân tài có khả năng đáp ứng những thay đổi trong tương lai.

Cũng theo khảo sát, kiến thức về AI hiện là kỹ năng chuyên môn được săn đón nhất. 83% doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn cho những ứng viên có kiến thức và khả năng sử dụng các công cụ AI hiệu quả và trách nhiệm, nhất là các doanh nghiệp tại khu vực phía nam (88%). Những kỹ năng chuyên môn khác được nhà tuyển dụng chú trọng bao gồm: dịch vụ khách hàng (80%); nền tảng về công nghệ thông tin và dữ liệu (80%); kinh doanh và marketing (77%); phát triển mô hình và ứng dụng AI (75%).

Ngoài các kỹ năng chuyên môn, doanh nghiệp cũng chú trọng tới năng lực số, cũng như khả năng thích ứng và học hỏi. Tỷ lệ doanh nghiệp sẵn sàng trả mức đãi ngộ cao hơn cho nhân tài sở hữu những kỹ năng mềm trên tại Việt Nam cao hơn mức trung bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, cho thấy tầm quan trọng của sự bền bỉ và khả năng tiếp thu trong thế giới việc làm không ngừng đổi thay.

Nhận định về kết quả trên, bà Nguyễn Thu Trang bổ sung, doanh nghiệp không xem AI là sự thay thế cho các kỹ năng truyền thống, mà coi đây là yếu tố bổ trợ để phát huy tốt hơn những nền tảng sẵn có. "Thị trường lao động ngày càng cần những nhân sự vừa sở hữu kỹ năng chuyên môn hay khả năng giao tiếp với khách hàng, đồng thời có năng lực thích nghi, học hỏi, làm việc hiệu quả với các công nghệ mới", bà Trang nói.

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