Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026 diễn ra từ ngày 12/6 đến 17/6/2026 tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế không chỉ đơn thuần là ngày hội giao thương mà còn là không gian gắn kết vùng miền, tăng trải nghiệm mua sắm cho người dân và du khách. Không gian trưng bày sản phẩm của thành phố Hà Nội tạo được ấn tượng Sản phẩm đa dạng Hội chợ năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 240 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín. Sự kiện không chỉ thu hút các DN, HTX của Huế tham gia mà còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương trải dài từ Bắc vào Nam như: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Cà Mau… Tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026, không gian trưng bày tạo được bức tranh đa sắc màu với sự hội tụ của hàng nghìn dòng sản phẩm chất lượng cao từ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ẩm thực, điện máy đến dịch vụ số. Các gian hàng được các địa phương đầu tư kỹ lưỡng, mang đậm bản sắc địa phương. Thu hút nhất phải kể đến, không gian trưng bày của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Đồng Nai. Sự góp mặt của các DN đến từ 15 địa phương trong cả nước không chỉ mang đến sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng mà còn mở ra không gian giao lưu kinh tế, văn hóa sống động giữa các vùng miền. Tâm điểm thu hút người dân là khu trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản, nơi du khách có thể tìm thấy những sản phẩm nông lâm thủy sản sạch, thực phẩm chế biến đậm đà bản sắc địa phương. Bên cạnh đó, không gian tôn vinh làng nghề truyền thống cũng mang đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, quà lưu niệm độc đáo. Khu vực dịch vụ và thương mại tổng hợp cũng không kém phần sôi động với các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, điện máy và các giải pháp công nghệ đến từ các đơn vị cung cấp dịch vụ số. Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Giang, người dân thành phố Huế chia sẻ, những ngày qua, tối nào gia đình chúng tôi cũng đến hội chợ vừa trải nghiệm mua sắm, vừa tìm hiểu về sản phẩm của các địa phương. Sản phẩm tại hội chợ rất đa dạng, đa phần đều là hàng OCOP, hàng có thương hiệu nên mua sắm rất yên tâm. Nhiều sản phẩm trước đây tôi phải đặt hàng trên các sàn thương mại điện tử mới mua được thì nay đã có thể mua trực tiếp, thoải mái lựa chọn, giá cả cũng rất tốt. Một số gian hàng được thiết kế chỉn chu, mang đặc trưng địa phương nên rất bắt mắt. Ghi nhận thực tế tại khu vực hội chợ từ 17h hàng ngày, không khí mua sắm và tham quan tại hội chợ đã bắt đầu náo nhiệt. Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền luôn trong tình trạng chật kín lối đi bởi du khách và người dân địa phương đổ về rất đông. Nhiều đơn vị ghi nhận tình trạng “cháy hàng” từ ngày đầu khai mạc hội chợ. Bà Hồ Nhật Phương, Công ty SBC Hoàng Gia chia sẻ, chúng tôi thực sự bất ngờ trước sức hút của hội chợ năm nay. Khách đông từ rất sớm và kéo dài đến tầm 22h đêm. Lượng khách đến tham quan, dùng thử và mua sắm tại gian hàng khá lớn, có nhiều thời điểm nhân viên xử lý đơn hàng phải làm việc hết công suất. Rất may mắn, cơ sở sản xuất của chúng tôi cách hội chợ không xa nên việc vận chuyển, tiếp ứng hàng hóa khá thuận tiện. Doanh nghiệp các địa phương giới thiệu sản phẩm cho các nhà phân phối Cầu nối Không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm, các DN tham gia hội chợ còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực mang bản sắc địa phương. Ông Dương Huy Hoàng, Quản lý Nhà hàng Gỏi lá Yến Vy, phường Kon Tum, thành phố Quảng Ngãi chia sẻ, đây là lần thứ 2 chúng tôi đến với Huế và mang món gỏi lá, niềm tự hào ẩm thực của đồng bào Tây Nguyên đến giới thiệu với người dân Cố đô và du khách thập phương. Thật sự, chúng tôi rất vui khi được người dân Huế quan tâm trải nghiệm và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách tham quan. Hy vọng sự hiện diện của gỏi lá Kon Tum sẽ là một mảnh ghép độc đáo, góp phần vào sự đa dạng, phong phú của Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 và mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ, đáng nhớ. Không chỉ trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, trong khuôn khổ hoạt động của Hội chợ, Ban tổ chức còn tổ chức các phiên kết nối cung cầu trực tiếp, hỗ trợ DN tiếp cận trực tiếp với các nhà phân phối lớn, các chuỗi siêu thị. Đây là bệ phóng quan trọng giúp các thương hiệu nội địa khảo sát thị trường, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng để cải tiến sản phẩm, khẳng định vị thế của hàng Việt Nam chất lượng cao. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ DN cho hay, các hoạt động kết nối trong khuôn khổ hội chợ là cơ hội để DN trong và ngoài thành phố có thể gặp gỡ kết nối với các đơn vị phân phối, các siêu thị để hiểu hơn về chính sách, điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng. Trên cơ sở đó, DN có thể điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh, chuẩn hóa quá trình sản xuất, sản phẩm để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Thảo cũng bày tỏ kỳ vọng, hội chợ sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua thị trường, nâng cao doanh thu cho các đơn vị, mang đến cho người dân và du khách không gian trải nghiệm, tham quan và thưởng thức các sản phẩm chất lượng và đặc sắc nhất. Dự kiến, hội chợ sẽ đón tiếp hơn 40.000 lượt khách tham quan mua sắm. Sau đây là những hình ảnh, Huế ngày nay Online ghi lại tại Hội chợ Thương mại Festival năm 2026. Các doanh nghiệp đến từ Thái Nguyên mang đến hội chợ nhiều sản phẩm Các gian hàng đều thu hút lượng khách đến mua sắm Doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều sản phẩm núi rừng A Lưới Doanh nghiệp sản xuất tham gia kết nối với doanh nghiệp phân phối Khách hàng tự trải nghiệm gói gỏi lá Kon Tum Các gian hàng ẩm thực thu hút rất đông khách tham quan mua sắm