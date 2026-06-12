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ClockThứ Bảy, 13/06/2026 14:25

Kết nối giao thương Huế và các tỉnh, thành phố năm 2026

HNN.VN - Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026, sáng 13/6, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế (số 1 Hà Huy Tập), chương trình kết nối giao thương giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố năm 2026 đã chính thức diễn ra.

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Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố giới thiệu sản phẩm tại phiên kết nối giao thương

Chương trình kết nối giao thương giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố năm 2026 tạo cầu nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp, doanh nghiệp và nhà phân phối, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương, doanh nghiệp; giới thiệu nhu cầu thu mua của các hệ thống phân phối; kết nối giao thương trực tiếp và ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Huế chia sẻ, trong bối cảnh thị trường hiện nay, việc tìm kiếm đầu ra ổn định và mở rộng thị phần luôn là bài toán cốt lõi của mỗi doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa các nhà cung cấp, các doanh nghiệp sản xuất với các nhà phân phối lớn. Qua đó, doanh nghiệp có thể quảng bá mạnh mẽ thương hiệu và sản phẩm đặc trưng của địa phương mình đến với người tiêu dùng và các đối tác tiềm năng; chủ động tìm kiếm đối tác, bắt nhịp nhu cầu thị trường để tối ưu hóa quy trình sản xuất, cung ứng; mở rộng thị trường tiêu thụ một cách bền vững và hiệu quả.

Sau hoạt động kết nối, Trung tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có thể kết nối thành công. 

Hoàng Anh
 Từ khóa:
xúc tiến thương mạiHội chợ thương mạiFestival HuếHải Vânthành phố Huế
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