Xúc tiến thương mại gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tham gia hoạt động xúc tiến thương mại

Nâng tầm thương hiệu

Hoạt động xúc tiến thương mại được xem như “bà mối”, giúp DN tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, chỉ hỗ trợ xúc tiến thương mại thôi là chưa đủ, bởi yếu tố mấu chốt quyết định thành công việc kết nối bền vững giữa DN cung ứng và các nhà phân phối chính là giá trị sản phẩm.

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các chương trình xúc tiến thương mại, ban tổ chức đều đòi hỏi sản phẩm tham gia trưng bày, quảng bá phải có nhãn hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Đồng thời, khuyến khích DN đăng ký sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP hoặc chứng nhận hữu cơ để nâng cao uy tín, khả năng thâm nhập vào các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và kênh bán lẻ lớn.

Ông Phạm Ngọc Anh Tùng, người sáng lập Foodmap (sàn thương mại điện tử kết nối người nông dân sản xuất, nhà vận chuyển với người tiêu dùng) cho rằng, người tiêu dùng hiện nay đa phần không còn tâm lý mua hàng vì giá rẻ. Quyết định mua hàng của họ ngày càng phụ thuộc vào hình ảnh, đánh giá, câu chuyện thương hiệu và mức độ uy tín của sản phẩm. Vì vậy, tư duy về thương hiệu cần được đặt lên hàng đầu.

Với Foodmap, mỗi sản phẩm đưa lên sàn phải đáp ứng đủ 2 tiêu chí cứng là truy xuất nguồn gốc và có các chứng nhận uy tín về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm sẽ được đội ngũ Foodmap đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm tra thông tin độc lập và phải đảm bảo ngon, hấp dẫn người tiêu dùng.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Anh Tùng, thương hiệu không chỉ là “cái hiệu người ta thương”, mà còn là “cái hiệu người ta mua”. Theo đó, thương hiệu cần có câu chuyện và đảm bảo chất lượng. Song, để khách hàng chọn mua cần phải có thêm tiêu chí giá cả hợp lý và dịch vụ tốt. Trong đó, sản phẩm phải kể được câu chuyện về nguồn gốc, con người, lý do sản phẩm tồn tại và cam kết của DN đối với người tiêu dùng.

Lựa chọn đúng kênh xúc tiến thương mại

Việc lựa chọn những kênh xúc tiến thương mại, nền tảng bán hàng và xác định khách hàng mục tiêu phù hợp cũng góp phần chọn đúng “sân chơi” cho sản phẩm.

Bà Hồ Thị Sương Lan, Giám đốc Công ty TNHH MARIES chia sẻ, mỗi hoạt động xúc tiến thương mại sẽ hướng đến một nhóm khách hàng, đối tác tiềm năng khác nhau. Vì thế, việc tham gia đúng hội chợ sẽ giúp DN tiếp cận chính xác khách hàng mục tiêu, đối tác tiềm năng, nghiên cứu đối thủ, cập nhật xu hướng, tăng nhận diện thương hiệu. Thay vì tham gia hầu hết các hoạt động xúc tiến thương mại, DN cần lựa chọn những hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của sản phẩm để mang lại hiệu quả kết nối thị trường tốt nhất, tránh phân tán nguồn lực.

Tại hội thảo chuyên đề “Phát huy giá trị đặc sản Huế thông qua du lịch trải nghiệm” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố tổ chức, các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử đã chỉ rõ, mỗi sàn thương mại điện tử sẽ có những phân khúc khách hàng khác nhau. Với sản phẩm thời trang, mỹ phẩm giá rẻ, đồ gia dụng dành cho nhóm khách hàng từ 18 - 35 tuổi thì Shopee là lựa chọn hàng đầu bởi đây là sàn có lượng truy cập lớn, nhiều chương trình khuyến mãi. Lazada phù hợp hơn với nhóm khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ, vì thế, các DN kinh doanh lĩnh vực đồ điện tử, phụ kiện công nghệ có thể lựa chọn. Với TikTok Shop, đối tượng hướng tới là nhóm khách hàng trẻ, yêu thích trải nghiệm mua sắm qua video trực tiếp (livestream) nên các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, sản phẩm độc đáo, đang là xu hướng sẽ thu hút được khách hàng.

Đó cũng là lý do bên cạnh hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại đưa sản phẩm ra thị trường, thời gian gần đây, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố đã điều chỉnh cách hỗ trợ DN theo hướng nâng cao năng lực cho DN. Nhiều lớp đào tạo, tập huấn, hoạt động kết nối giao thương được tổ chức khá thường xuyên đã phần nào giúp DN có cái nhìn đúng đắn về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, kỹ năng kể chuyện thương hiệu hay chọn đúng kênh bán hàng phù hợp với sản phẩm...

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố cho biết, việc mở rộng hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại lồng ghép với hỗ trợ nâng cao năng lực xúc tiến, quản trị và thương hiệu sẽ giúp DN không chỉ biết bán hàng, mà còn biết lựa chọn những hướng đi phù hợp với định hướng của mình. Thông qua việc hiểu sâu hơn về thị trường, khách hàng và giá trị thương hiệu sẽ góp phần giúp DN tạo dựng nền tảng vững chắc trong hành trình đưa sản phẩm Huế vươn ra các thị trường lớn.