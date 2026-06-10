Làm mới “cần câu” cho người thất nghiệp

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh: Bảo Phước

Mỗi năm, có hàng nghìn lao động phải tạm rời thị trường việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân sự hoặc gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Với họ, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là điểm tựa trong giai đoạn mất thu nhập mà còn là cơ hội để học nghề, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho một công việc mới.

Những ngày đầu mất việc sau nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp, chị Nguyễn Thị Hương ở phường An Cựu không khỏi lo lắng. Công việc kế toán kho mà chị theo đuổi nhiều năm buộc phải dừng lại khi doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu đơn hàng sản xuất. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, chị đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, ngoài việc được hướng dẫn các chế độ liên quan, chị còn được tư vấn tham gia khóa đào tạo nghề để nâng cao chuyên môn.

“Tôi đăng ký học lớp nâng cao nghiệp vụ kế toán. Sau khóa học, tôi thấy tự tin hơn khi ứng tuyển vào các vị trí mới. Trong lúc chưa có việc làm ổn định, việc được hỗ trợ học nghề giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục tìm kiếm cơ hội phù hợp”, chị Hương chia sẻ.

Từ câu chuyện của chị Hương cho thấy, ngày càng nhiều người lao động xem hỗ trợ học nghề là cơ hội để làm mới kỹ năng và chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp tiếp theo thay vì chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp thất nghiệp.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế, trong quý I/2026, đơn vị đã tiếp nhận 1.099 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; 1.288 người được ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Cùng với việc giải quyết chế độ trợ cấp, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quý I, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.555 lượt người; đồng thời ban hành 123 quyết định hỗ trợ học nghề với tổng kinh phí 612 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế, hỗ trợ học nghề không chỉ giúp người lao động nâng cao kỹ năng mà còn tạo điều kiện để họ chuyển đổi nghề nghiệp và sớm tìm được việc làm mới. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động, Trung tâm đang phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng nhiều chương trình đào tạo như lái xe ô tô, công nghệ thông tin, xử lý hình ảnh, chăm sóc sắc đẹp và một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.

Những thay đổi trong chính sách cũng cho thấy xu hướng tăng cường hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động thay vì chỉ tập trung vào trợ cấp. Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tiếp tục khẳng định định hướng chuyển chính sách bảo hiểm thất nghiệp từ hỗ trợ thu nhập sang hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Theo đó, người tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng đến dưới 12 tháng đã có thể được hỗ trợ học nghề hoặc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngay cả khi chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hỗ trợ học nghề cũng được nâng lên, tạo thêm cơ hội để người lao động nâng cao năng lực và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo nghề cho người lao động ngay từ giai đoạn có nguy cơ mất việc hoặc vừa rời thị trường lao động. Qua đó, giúp họ chủ động nâng cao năng lực, thích ứng với những thay đổi của thị trường và rút ngắn thời gian tìm kiếm việc làm mới.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng đang trở thành chìa khóa giúp người lao động thích ứng với những yêu cầu mới. Nếu trợ cấp thất nghiệp là điểm tựa trong giai đoạn mất việc thì các chương trình học nghề chính là "cần câu" giúp họ chủ động tạo dựng cơ hội việc làm và vững vàng trở lại thị trường lao động.