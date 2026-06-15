Bảo đảm công bằng trong chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh tham dự kỳ thi tại Huế

Tại cuộc họp, các Ban Chấm thi đã thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm và phiếu chấm; đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung có thể phát sinh trong quá trình chấm thi. Cục Quản lý chất lượng cũng đề nghị các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý, phản ánh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời hướng dẫn, bảo đảm việc triển khai chấm thi được thống nhất giữa các địa phương.

Một điểm mới đáng chú ý của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên việc chấm thi môn ngữ văn được thực hiện theo phương pháp rubric. Đây là phương pháp đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể cho từng yêu cầu của đề bài, giúp việc cho điểm rõ ràng và thống nhất hơn. Việc áp dụng phương pháp này sẽ góp phần giảm tính chủ quan trong quá trình chấm, đồng thời hạn chế sự khác biệt trong đánh giá giữa các cán bộ chấm thi.

Trước đó, tại hội nghị với Giám đốc Sở GD&ĐT của 34 tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ đã quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm quy chế, đồng thời tăng cường giám sát nhằm hạn chế tối đa tình trạng “chấm chặt, chấm lỏng” giữa các hội đồng chấm thi.

Để bảo đảm công bằng trong chấm thi môn ngữ văn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ và kết quả chấm thi theo từng buổi. Những trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về điểm số sẽ được rà soát, kiểm tra ngay từ đầu. Đồng thời, Bộ đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 34 Hội đồng thi nhằm bảo đảm việc chấm thi khách quan, công bằng và chính xác cho thí sinh.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT triển khai công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với sự tham gia của lãnh đạo Ban Chấm thi, các tổ chấm thi tự luận và tổ chấm kiểm tra.

Công tác chấm thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo công bằng cho thí sinh

Trưởng môn chấm thi quán triệt quy chế chấm thi, tổ chức thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm đối với các tổ chấm thi tự luận và tổ chấm kiểm tra nhằm thống nhất cách chấm thi. Sau đó, các cán bộ chấm thi thực hiện chấm chung theo quy định và tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn thành phố có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, môn ngữ văn có 13.932 thí sinh dự thi. Để thực hiện công tác chấm thi, Sở GD&ĐT đã tham mưu Ban Chỉ đạo thi thành phố thành lập Ban Chấm thi gồm 149 cán bộ, giáo viên.

Đối với môn ngữ văn, việc chấm thi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Mỗi bài thi được hai giám khảo thuộc hai tổ chấm khác nhau chấm độc lập ở hai vòng nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác. Đối với các bài thi trắc nghiệm, toàn bộ bài làm của thí sinh được chấm bằng máy trên phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các cán bộ tham gia chấm thi thực hiện nghiêm quy chế, quy trình chấm thi; bám sát hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT, bảo đảm việc đánh giá bài làm của thí sinh công bằng, khách quan và chính xác.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP. Huế diễn ra từ ngày 15 đến 28/6. Dự kiến, kết quả thi sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 1/7.