  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 15/06/2026 18:32

Bảo đảm công bằng trong chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

HNN.VN - Để bảo đảm công tác chấm thi tự luận diễn ra an toàn, nghiêm túc và công bằng trên phạm vi toàn quốc, chiều 15/6, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp trực tuyến với 34 Ban Chấm thi tự luận trên cả nước nhằm thống nhất công tác chấm thi môn ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tổ chức an toàn, hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thôngHôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026Lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên thí sinh trước giờ thi tốt nghiệp trung học phổ thôngHơn 14.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

 Thí sinh tham dự kỳ thi tại Huế

Tại cuộc họp, các Ban Chấm thi đã thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm và phiếu chấm; đồng thời trao đổi, làm rõ những nội dung có thể phát sinh trong quá trình chấm thi. Cục Quản lý chất lượng cũng đề nghị các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý, phản ánh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời hướng dẫn, bảo đảm việc triển khai chấm thi được thống nhất giữa các địa phương.

Một điểm mới đáng chú ý của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên việc chấm thi môn ngữ văn được thực hiện theo phương pháp rubric. Đây là phương pháp đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể cho từng yêu cầu của đề bài, giúp việc cho điểm rõ ràng và thống nhất hơn. Việc áp dụng phương pháp này sẽ góp phần giảm tính chủ quan trong quá trình chấm, đồng thời hạn chế sự khác biệt trong đánh giá giữa các cán bộ chấm thi.

Trước đó, tại hội nghị với Giám đốc Sở GD&ĐT của 34 tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ đã quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm quy chế, đồng thời tăng cường giám sát nhằm hạn chế tối đa tình trạng “chấm chặt, chấm lỏng” giữa các hội đồng chấm thi.

Để bảo đảm công bằng trong chấm thi môn ngữ văn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ và kết quả chấm thi theo từng buổi. Những trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về điểm số sẽ được rà soát, kiểm tra ngay từ đầu. Đồng thời, Bộ đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 34 Hội đồng thi nhằm bảo đảm việc chấm thi khách quan, công bằng và chính xác cho thí sinh.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT triển khai công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế với sự tham gia của lãnh đạo Ban Chấm thi, các tổ chấm thi tự luận và tổ chấm kiểm tra.

 Công tác chấm thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo công bằng cho thí sinh

Trưởng môn chấm thi quán triệt quy chế chấm thi, tổ chức thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm đối với các tổ chấm thi tự luận và tổ chấm kiểm tra nhằm thống nhất cách chấm thi. Sau đó, các cán bộ chấm thi thực hiện chấm chung theo quy định và tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn thành phố có hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, môn ngữ văn có 13.932 thí sinh dự thi. Để thực hiện công tác chấm thi, Sở GD&ĐT đã tham mưu Ban Chỉ đạo thi thành phố thành lập Ban Chấm thi gồm 149 cán bộ, giáo viên.

Đối với môn ngữ văn, việc chấm thi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Mỗi bài thi được hai giám khảo thuộc hai tổ chấm khác nhau chấm độc lập ở hai vòng nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác. Đối với các bài thi trắc nghiệm, toàn bộ bài làm của thí sinh được chấm bằng máy trên phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các cán bộ tham gia chấm thi thực hiện nghiêm quy chế, quy trình chấm thi; bám sát hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT, bảo đảm việc đánh giá bài làm của thí sinh công bằng, khách quan và chính xác.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP. Huế diễn ra từ ngày 15 đến 28/6. Dự kiến, kết quả thi sẽ được Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 1/7.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
triển khaicông tácchấm thiHải Vântốt nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch ngắn ngày định hình mùa hè 2026

Dữ liệu lưu trú từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cho thấy, du khách Việt đang có xu hướng ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, nghỉ dưỡng ven biển và đề cao sự thuận tiện trong hành trình. Lượng tìm kiếm các điểm đến nội địa cũng tăng mạnh khi mùa du lịch hè bước vào giai đoạn cao điểm.

Du lịch ngắn ngày định hình mùa hè 2026
Kết nối giao thương Huế và các tỉnh, thành phố năm 2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026, sáng 13/6, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế (số 1 Hà Huy Tập), chương trình kết nối giao thương giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành phố năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Kết nối giao thương Huế và các tỉnh, thành phố năm 2026
240 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026

Tối 12/6, tại Quảng trường Văn hóa thể thao TP. Huế diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026.

240 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2026
Mở rộng không gian điện ảnh tại DANAFF 2026

Năm nay, không gian điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng (DANAFF) được mở rộng hơn, nhằm đa dạng các nội dung của Liên hoan phim và hướng tới một mô hình liên hoan phim quốc tế chuyên nghiệp.

Mở rộng không gian điện ảnh tại DANAFF 2026
Khép lại kỳ thi với nhiều cung bậc cảm xúc

Khép lại hai ngày thi căng thẳng, hơn 14.000 thí sinh TP. Huế chính thức hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhiều em rời điểm thi với tâm trạng nhẹ nhõm, tự tin, trong khi không ít thí sinh vẫn thấp thỏm, lo lắng vì bài làm chưa như kỳ vọng.

Khép lại kỳ thi với nhiều cung bậc cảm xúc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top