Xúc tiến thương mại xuyên biên giới

Doanh nghiệp Huế tham gia quảng bá, giới thiệu tại hội chợ

Điểm nghẽn xuất khẩu

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thời gian gần đây có những chuyển biến tích cực. Riêng năm 2025, giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,45 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Hàng hóa xuất khẩu của thành phố đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, các nước châu Âu…

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xúc tiến thương mại ra nước ngoài không chỉ là hoạt động mở rộng thị trường mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm giá trị hàng hóa. Thông qua các hội chợ quốc tế, kết nối giao thương và nền tảng số xuyên biên giới, DN có cơ hội tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối toàn cầu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của từng thị trường. Từ đó có phương án sản xuất phù hợp. Tuy nhiên, nhìn vào cán cân xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Huế vẫn chủ yếu là ngành hàng dệt may, xơ sợi, gỗ và các sản phẩm từ gỗ... Các DN nhỏ và vừa, các mặt hàng nông, đặc sản của Huế hầu như khó tiến xa trên thị trường quốc tế.

Từ thực tế đó, Chương trình xúc tiến thương mại thành phố giai đoạn 2026 - 2030 đã chỉ rõ những thách thức trong việc thâm nhập thị trường nước ngoài. Cụ thể, các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường phát triển có yêu cầu cao về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đáng kể về công nghệ, quản lý chất lượng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Phần lớn DN Huế có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính, kinh nghiệm tiếp thị quốc tế và khả năng tổ chức sản xuất theo chuỗi còn hạn chế; việc xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và duy trì đơn hàng xuất khẩu ổn định gặp nhiều khó khăn. Chi phí logistics và vận chuyển quốc tế vẫn ở mức cao, trong khi hạ tầng logistics và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu của địa phương chưa thực sự đồng bộ đã ảnh hưởng đến giá thành, sức cạnh tranh và khả năng mở rộng thị trường của sản phẩm Huế.

Nền móng từ hoạt động xúc tiến thương mại

Với nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ DN đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại ra nước ngoài tập trung cho nhóm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản.

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế là Hội chợ Thương mại Việt - Lào năm 2025 tại Thủ đô Viêng Chăn diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2025, với sự tham gia của 6 DN tiêu biểu của thành phố. Để triển khai hoạt động này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ DN đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác liên quan, trực tiếp hỗ trợ DN chuẩn bị sản phẩm, thiết kế không gian trưng bày, tổ chức quảng bá và kết nối giao thương tại hội chợ. Kết quả, các DN tham gia hội chợ đã đạt tổng doanh thu 82 triệu đồng, đồng thời ký kết 3 biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm với siêu thị Vimart (siêu thị người Việt duy nhất tại Lào) và 4 biên bản ghi nhớ với các nhà phân phối, đại lý tại thị trường Lào.

Cũng trong năm 2025, các DN được hỗ trợ tham gia chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2025” tại TP. Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, các DN tiêu biểu của thành phố đã tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, giao dịch thương mại, giới thiệu năng lực và thiết lập quan hệ hợp tác, làm việc với hơn 15 DN, nhà phân phối cùng nhiều đối tác quốc tế khác.

Công tác chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cũng được các đơn vị liên quan chú trọng. Các hội chợ trực tuyến, hoạt động bán hàng qua hình thức phát trực tiếp xuyên biên giới được triển khai rộng rãi. Công nghệ ba chiều, công nghệ chuỗi khối trong truy xuất nguồn gốc được ứng dụng nhằm nâng cao tính minh bạch, đáp ứng các yêu cầu mới về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và các quy định quốc tế về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu.

Gắn với xây dựng thương hiệu bản địa

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp, để tham gia xúc tiến thương mại ra nước ngoài một cách hiệu quả, yếu tố tiên quyết vẫn là chất lượng sản phẩm. Hàng hóa không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường nhập khẩu mà còn phải bảo đảm tính ổn định, an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, một sản phẩm đạt chuẩn quốc tế sẽ là “tấm hộ chiếu” giúp DN vượt qua rào cản kỹ thuật, xây dựng uy tín và giữ vững niềm tin của đối tác. Chỉ khi chất lượng được đặt ở vị trí trung tâm, hoạt động xúc tiến thương mại mới thực sự phát huy hiệu quả, mở ra cánh cửa bền vững cho hàng Việt vươn ra thị trường thế giới.

Giai đoạn 2026 - 2030 song hành với hoạt động xúc tiến thương mại, thành phố cũng tập trung hỗ trợ DN nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của thị trường quốc tế. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, hỗ trợ DN ứng dụng thương mại điện tử, marketing số, truy xuất nguồn gốc và các giải pháp công nghệ trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực cho DN về xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, kỹ năng giao thương, đàm phán, logistics và xuất nhập khẩu.

Bên cạnh thị trường trong nước, chương trình xúc tiến thương mại còn từng bước được mở rộng và phát triển thị trường nước ngoài theo lộ trình phù hợp với năng lực của DN và định hướng hội nhập quốc tế của thành phố. Với thị trường truyền thống, thành phố ưu tiên xúc tiến các thị trường Lào và Thái Lan, nơi có sự tương đồng về thị hiếu tiêu dùng, thuận lợi về địa lý và chi phí logistics. Theo đó, các nhóm sản phẩm được ưu tiên xúc tiến như thực phẩm chế biến, gia vị, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng và sản phẩm gắn với du lịch...

Với thị trường tiềm năng, thị trường có hiệp định thương mại tự do, hoạt động xúc tiến được xác định sẽ từng bước tiếp cận và mở rộng sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Úc, Canada. Các sản phẩm ưu tiên xúc tiến phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ DN còn chú trọng kết hợp xúc tiến thương mại truyền thống với xúc tiến thương mại trên nền tảng số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây là hướng đi phù hợp với xu hướng tiêu dùng và phương thức giao thương mới hiện nay. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, khai thác thế mạnh của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, hội nghị kết nối trực tuyến, cơ sở dữ liệu thị trường và đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận... nhằm giúp DN thuận lợi trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đóng góp vào sự tăng trưởng chung của thành phố.