Xây dựng Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học mạnh về phong trào và hoạt động nghiên cứu

Nhiệm kỳ qua (2023 - 2025), Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đoàn kết, tập hợp sinh viên, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, học tập và nghiên cứu khoa học. Hội đã tạo môi trường học tập tích cực, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội cho sinh viên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và xã hội.

Đại hội cũng đánh giá rõ những hạn chế, thách thức còn tồn tại như hiệu quả hoạt động giữa các Liên chi hội chưa đồng đều, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội chưa mạnh, và cần nâng cao kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ. Từ đó, đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2028 với trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về nội dung lẫn hình thức; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng mềm; phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước; và đặc biệt chú trọng chuyển đổi số trong quản lý, truyền thông phong trào.

Trao bằng khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2028 đã bầu ra 21 ủy viên, là những cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu đại diện cho các khoa, liên chi hội trong toàn trường.

Dịp này, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã tổ chức trao học bổng hỗ trợ cán bộ, sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đồng thời trao giải Cuộc thi sáng tạo video “Khoảnh khắc HUSC”, nhằm tôn vinh những khoảnh khắc ý nghĩa trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên nhà trường. Đại hội cũng dành phần khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Hội, phong trào sinh viên, qua đó ghi nhận những đóng góp tích cực và lan tỏa tinh thần phấn đấu trong toàn trường.