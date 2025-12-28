  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 28/12/2025 13:42

Xây dựng Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học mạnh về phong trào và hoạt động nghiên cứu

HNN.VN - Sáng 10/12, tại Trường Đại học Khoa học đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Thích ứng”.

Không để bạo lực xảy ra trong “ngôi nhà thứ hai”Sinh viên Huế vô địch cuộc thi hóa sinh y học quốc tếSinh viên Đại học Huế đạt giải tại hai cuộc thi hùng biện tiếng Nhật quốc gia và quốc tếTrường Đại học Phú Xuân trao bằng tốt nghiệp cho 180 tân cử nhânKhoa Thủy sản kỷ niệm 20 năm thành lậpPhát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên mới

 Nhiệm kỳ qua (2023 2025), Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đoàn kết, tập hợp sinh viên, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, học tập và nghiên cứu khoa học. Hội đã tạo môi trường học tập tích cực, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội cho sinh viên, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường và xã hội.

Đại hội cũng đánh giá rõ những hạn chế, thách thức còn tồn tại như hiệu quả hoạt động giữa các Liên chi hội chưa đồng đều, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội chưa mạnh, và cần nâng cao kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ. Từ đó, đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2028 với trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về nội dung lẫn hình thức; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng mềm; phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước; và đặc biệt chú trọng chuyển đổi số trong quản lý, truyền thông phong trào.

  Trao bằng khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2028 đã bầu ra 21 ủy viên, là những cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu đại diện cho các khoa, liên chi hội trong toàn trường.

 Dịp này, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã tổ chức trao học bổng hỗ trợ cán bộ, sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đồng thời trao giải Cuộc thi sáng tạo video “Khoảnh khắc HUSC”, nhằm tôn vinh những khoảnh khắc ý nghĩa trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt của sinh viên nhà trường. Đại hội cũng dành phần khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Hội, phong trào sinh viên, qua đó ghi nhận những đóng góp tích cực và lan tỏa tinh thần phấn đấu trong toàn trường.

Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
Đại hộiHội Sinh viênĐại học Khoa họcsinh viênnhiệm kỳ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên đoàn Lao động thành phố dâng hoa, báo công với Bác

Chiều 27/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Huế tổ chức lễ dâng hoa, báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thành phố Huế, trước phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Liên đoàn Lao động thành phố dâng hoa, báo công với Bác
Đoàn đại biểu Thành phố Huế dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/10, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong phạm vi cả nước; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Đoàn đại biểu Thành phố Huế dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top