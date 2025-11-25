  • Huế ngày nay Online
Sinh viên Đại học Huế đạt giải tại hai cuộc thi hùng biện tiếng Nhật quốc gia và quốc tế

HNN.VN - Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cho hay, sinh viên của khoa liên tiếp được xướng tên tại hai sân chơi hùng biện tiếng Nhật quy mô toàn quốc và quốc tế.

Các thí sinh Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Toàn quốc  

Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc 2025 diễn ra tại Đà Nẵng, 10 thí sinh đến từ 8 trường đại học đã tranh tài với chủ đề “Khoảnh khắc đã thay đổi tôi”. Trong không khí học thuật sôi nổi, sinh viên Đại học Huế đã tạo dấu ấn khi Nguyễn Bảo Châu (Nhật K22B) xuất sắc giành giải Nhất, còn Lê Nguyễn Quỳnh Nhi (Nhật K21C) nhận giải Khuyến khích. Bài hùng biện sâu sắc, giàu cảm xúc của hai sinh viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Nhật Bản được đánh giá cao bởi khả năng ngôn ngữ tốt và tư duy thuyết trình thuyết phục.

Sinh viên của Khoa tiếp tục ghi dấu ấn tại Nihongo Talk 2025 - hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Asia J-Connect Fiesta, diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Cuộc thi quy tụ sinh viên các nước Đông Nam Á, mỗi đội gồm một thành viên Việt Nam và một thành viên quốc tế cùng xây dựng nội dung thuyết trình kết nối văn hoá. Trần Nguyễn Thanh Huyền (Nhật K22F) – đại diện của Đại học Huế phối hợp cùng thí sinh Thái Lan Punyatida Sukkee trong đội “Dream Bridge – Cầu nối những giấc mơ” đã đoạt Giải “Cặp đôi được yêu thích nhất”.

Những kết quả đáng tự hào khẳng định chất lượng đào tạo tiếng Nhật của Đại học Huế, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên yêu thích ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản. Đây cũng là động lực để các bạn trẻ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, lan tỏa giá trị văn hoá và mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế trong tương lai.

Quốc Thắng
