Phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ trong kỷ nguyên mới

Lãnh đạo Đại học Huế trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc về hoạt động khoa học, công nghệ trong giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025, hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Huế có bước phát triển mạnh mẽ cả số lượng và chất lượng, chiều rộng lẫn chiều sâu. Đại học Huế đã và đang chủ trì thực hiện 35 đề tài, nhiệm vụ cấp Quốc gia; 7 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ và hàng trăm đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố và hàng nghìn đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở tại các trường đại học thành viên, các viện nghiên cứu, các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động nghiên cứu khoa học rộng khắp của Đại học Huế, mà quan trọng hơn là cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ đào tạo với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, số lượng, chất lượng các công trình công bố quốc tế của Đại học Huế trong giai đoạn vừa qua tăng đều qua các năm, vượt mốc 650 bài báo quốc tế uy tín vào năm 2024 và ước đạt 700 bài trong năm 2025. Trong nhiều năm liền, Đại học Huế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước và đứng thứ hai trong các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh về thành tích xuất sắc trong hoạt động công bố quốc tế.

Hội nghị là dịp để đơn vị nhìn lại một cách toàn diện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, đánh giá những thành tựu, đóng góp của đội ngũ nhà khoa học Đại học Huế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong khu vực và cả nước giai đoạn 2021-2025.