Trường Đại học Phú Xuân trao bằng tốt nghiệp cho 180 tân cử nhân

Trao bằng cho tân cử nhân

180 tân cử nhân hệ chính quy nhận bằng tốt nghiệp đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hữu Chúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân đánh giá cao những thành tích mà các sinh viên đã đạt được trong suốt thời gian học tập tại trường và cũng gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tích nổi bật.

Với mô hình đào tạo 3 năm - tốt nghiệp sớm và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, trường luôn đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Phú Xuân đã vinh danh và khen thưởng thủ khoa, á khoa trường, 8 thủ khoa ngành, 31 sinh viên xuất sắc, 90 sinh viên giỏi. Dịp này, các doanh nghiệp đã trao tặng học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, ký kết tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.