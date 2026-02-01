Trường Đại học Sư phạm hỗ trợ 120 sinh viên về quê đón Tết

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế trao quà Tết cho sinh viên

Đây là hoạt động thường niên do Đoàn Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tổ chức nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được trở về quê đón Tết trong bối cảnh nhiều sinh viên đến từ vùng sâu, vùng xa, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc gặp biến cố thường phải đắn đo khi mua vé về nhà trong dịp cao điểm cuối năm.

Công tác rà soát, lựa chọn sinh viên thụ hưởng chương trình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau quá trình rà soát từ phía trường, 120 em sinh viên đã được hỗ trợ chuyến xe đoàn viên cùng gia đình.

Bên cạnh hỗ trợ phương tiện đi lại, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế còn triển khai các hoạt động đồng hành thiết thực như trao quà Tết, tổ chức các chương trình “Tết sẻ chia”, “Xuân gắn kết”, tạo không khí ấm áp trước kỳ nghỉ.

Theo ông Phan Thanh Lâm, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chương trình còn góp phần bồi đắp tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong sinh viên. Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ đưa các em về gần hơn với gia đình, mà còn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, đồng hành của Nhà trường, tiếp thêm động lực để sinh viên yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.