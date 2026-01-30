  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường An Cựu lần thứ I

ClockChủ Nhật, 01/02/2026 11:34
HNN.VN - Sáng 1/2, UBND phường An Cựu tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026.

Đại hội thể thao của phường An Cựu

Đại hội được tổ chức với 9 môn thi đấu, gồm: bơi, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố, cờ tướng, cờ vua, bóng đá, điền kinh và việt dã, thu hút khoảng 500 vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài. Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, tạo khí thế thi đua hào hứng, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng dân cư.

Đại hội TDTT phường An Cựu lần thứ I là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X. Đây được xem là ngày hội thể thao lớn của địa phương, có ý nghĩa thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn phường.

Thông qua đại hội, địa phương cũng tiến hành biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, đại diện phường An Cựu tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ X.

 Biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc

Đảng ủy, UBND phường An Cựu luôn quan tâm đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao, chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu. Tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao ngày càng tăng; giáo dục thể chất trong trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức các giải thể thao quần chúng được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, xã hội hóa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân.

Bên cạnh phát triển thể thao quần chúng, phường An Cựu còn chú trọng phát triển các mô hình thể dục thể thao dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì các câu lạc bộ, đội nhóm thể thao, khôi phục một số môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian. Phường cũng chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia các giải thể thao cấp thành phố, đạt nhiều kết quả tích cực ở các môn thế mạnh như việt dã, điền kinh, bóng đá, bơi lội…, góp phần khẳng định vị thế của phong trào thể dục thể thao phường An Cựu.

MINH HIỀN
