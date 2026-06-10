Tổ chức an toàn, hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thí sinh làm thủ tục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường trung học phổ thông A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của cơ sở giáo dục và chỉ đạo của cơ quan quản lý; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Kỳ thi được giữ ổn định như năm 2025.

Đây là năm thứ 2 kỳ thi được tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và là năm đầu thực hiện các khâu của kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phương án tổ chức thi gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém, bảo đảm độ tin cậy. Bộ Giáo dục và Đào tạo và 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác tổ chức thi vào ngày 11 và 12/6 theo đúng kế hoạch.

Để bảo đảm tất cả người tham gia đều nắm vững nghiệp vụ, quy trình tổ chức kỳ thi, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Lê Mỹ Phong thông tin, Bộ cũng như các địa phương đã tổ chức một số hội nghị tập huấn quán triệt quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, kiểm tra thi.

Các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Y tế, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… tích cực tham gia bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm và hỗ trợ thí sinh dự thi, triển khai chương trình tiếp sức mùa thi.

Các địa phương đều thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng tham gia tổ chức, hỗ trợ tổ chức kỳ thi. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp khi tổ chức các Tổ hỗ trợ kỳ thi liên xã (tiêu biểu như tỉnh Lào Cai và Sơn La), góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tổ chức.

Đây là năm thứ 2 đề thi được vận chuyển qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn, giảm chi phí, gọn nhẹ, thuận tiện. Cách làm này cũng là bước chuyển dịch quan trọng để tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới theo yêu cầu của Chính phủ. Kết quả kiểm tra công tác in sao đề thi, bảo quản đề thi tại các điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc và bảo mật tuyệt đối.

Ngành giáo dục và công an đã phối hợp triển khai tốt các công tác tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi cách thức phát hiện, xử lý thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI để gian lận. Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay ở tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao.

Kỳ thi có 74 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi (5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi. Đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Về lộ trình đổi mới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau giai đoạn chuẩn bị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực tế, phương thức này dự kiến được triển khai đồng loạt từ năm 2030. Hiện nay, các nhiệm vụ trọng tâm đang được thực hiện gồm: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, phát triển phần mềm tổ chức thi bảo đảm an toàn, bảo mật và khảo sát cơ sở vật chất tại các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa. Một số hoạt động thử nghiệm được triển khai tại một số tỉnh, thành phố.

Thực hiện tốt các khâu chấm thi

Tại kỳ thi năm nay, Hội đồng ra đề thi xây dựng các bộ đề thi của 18 môn học bảo đảm mỗi thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn học của lớp 12. Các thí sinh được chọn hai môn học sở trường của mình để dự thi bảo đảm thể hiện đúng năng lực. Đáng chú ý, có hội đồng thi chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Nga nhưng cũng được tạo điều kiện tổ chức thi theo đúng nguyện vọng.

Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Thực hiện phân tích kết quả thi của các thí sinh để có cơ sở đánh giá về chất lượng của đề thi, kỳ thi, công tác dạy học trên phạm vi toàn quốc. Sau khi kết thúc thi, đáp án các môn thi sẽ được công bố sau 5 đến 7 ngày nhằm bảo đảm tất cả địa phương đã hoàn thành việc quét dữ liệu bài thi trắc nghiệm lên hệ thống trước khi công bố chính thức.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2026 có 1.213.695 thí sinh dự thi (đạt tỷ lệ 99,18%). Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn.

Liên quan ngữ liệu về Steve Jobs trong câu hỏi nghị luận xã hội được dư luận quan tâm trong đề thi Ngữ văn, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Ngọc Hà khẳng định, đây là câu hỏi mang tính phân loại học sinh nhằm đánh giá năng lực hiểu biết, khả năng phân tích và tư duy lập luận của học sinh trước các vấn đề thực tiễn. Trong quá trình ra đề, các yếu tố về vùng miền, sự công bằng và khả năng tiếp cận của thí sinh luôn được đặt ra. Nếu như những năm trước câu hỏi phân loại chiếm 4 điểm thì năm nay chỉ còn 2 điểm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, môn Ngữ văn luôn có tính chất mở để học sinh tự do thể hiện quan điểm. Nội dung câu hỏi có sự liên hệ với phần Đọc hiểu phía trên, đồng thời lệnh hỏi được thiết kế rõ ràng, tường minh. Đề thi không yêu cầu thí sinh phải ghi nhớ máy móc các thông tin chi tiết về nhân vật hay sự kiện như tiểu sử, năm sinh, quê quán của tác giả. Thay vào đó, đề hướng tới đánh giá tư duy tổng quan và năng lực toàn diện của học sinh.

Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, cần chờ kết quả chấm thi và phổ điểm mới có thể đánh giá đầy đủ, khách quan về độ khó-dễ của đề thi. Việc đánh giá chất lượng đề thi phải dựa trên toàn bộ quy trình, từ chấm thi, chấm thẩm định đến phân tích kết quả.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 khẳng định, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; quy mô kỳ thi tại nhiều địa phương sau sáp nhập rất lớn, địa bàn rộng; nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi ngày càng diễn biến phức tạp. Đây là năm thứ 2 tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho nên có thêm cơ sở để thực hiện các so sánh, đánh giá từ thực tiễn. Với những đặc điểm như vậy, đây vừa là thuận lợi, nhưng cũng vừa là khó khăn, thách thức đối với công tác tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, không có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra, đề thi tuyệt đối an toàn. Bước đầu có thể khẳng định, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công...

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