Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao sự tham dự và những đóng góp tích cực của Ngoại trưởng Marco Rubio tại các hội nghị của ASEAN, qua đó thể hiện cam kết hợp tác và sự hiện diện tích cực của Hoa Kỳ vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trân trọng đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio giúp chuyển thông điệp từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Donald Trump khẳng định coi trọng và mong muốn cùng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao việc hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ từ đầu năm đến nay, góp phần thúc đẩy hợp tác trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, và đề nghị hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò điều phối thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trong thời gian tới; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương trên các lĩnh vực.

Bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng thời gian qua; cho rằng những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định thông điệp quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc cùng Hoa Kỳ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ; tin tưởng Hiệp định sẽ là xung lực và nền tảng then chốt để hai nước bước vào một giai đoạn hợp tác mới hiệu quả và ổn định hơn.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên duy trì trao đổi tích cực, xây dựng và thiện chí, xử lý các vấn đề còn khác biệt trên cơ sở nhìn nhận tổng thể, dài hạn quan hệ hai nước và bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi bên, sớm kết thúc điều tra theo Mục 301 với kết luận trên cơ sở ghi nhận đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam, phù hợp với tinh thần Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động, đầu tư lâu dài, chất lượng cao tại Việt Nam; cho biết Việt Nam đang chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, hiện đại, đồng bộ, qua đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo thuận lợi hơn nữa cho việc tiếp cận thị trường.

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương; cho rằng hai bên cần duy trì trao đổi chặt chẽ và mong Việt Nam và Hoa Kỳ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, việc làm và lợi ích cho cả hai nước.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng nhất trí với Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc hai nước cùng xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân…, qua đó đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển thực chất, đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Marco Rubio nhất trí hai nước cần duy trì nhịp độ hợp tác quốc phòng-an ninh phù hợp với nhu cầu, mong muốn của mỗi nước và tình hình thực tiễn; tích cực triển khai kết quả các cuộc gặp gỡ và các chuyến thăm của quan chức quốc phòng hai nước thời gian qua. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng ghi nhận việc ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có sự hiện diện và góp phần vào thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam vào cuối năm 2026.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, cũng như tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ về những nỗ lực của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao, sự đóng góp quan trọng về hồ sơ, thông tin và tư liệu, công nghệ giám định ADN từ phía Hoa Kỳ và đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác và dành nguồn lực phù hợp cho lĩnh vực này.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh và khẳng định Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Miami, bang Florida, vào tháng 12 năm 2026. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

https://nhandan.vn/hoa-ky-se-tich-cuc-tham-gia-va-ung-ho-viet-nam-to-chuc-thanh-cong-nam-apec-2027-post977353.html