Khép lại kỳ thi với nhiều cung bậc cảm xúc

Thí sinh nhẹ nhõm sau khi kết thúc kỳ thi

Đề thi chú trọng đánh giá năng lực

Sáng 12/6, các thí sinh hoàn thành những môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Rời phòng thi, nhiều em nở nụ cười rạng rỡ, thở phào nhẹ nhõm khi khép lại chặng đường ôn tập và dự thi đầy áp lực.

Bên cạnh niềm vui của nhiều thí sinh hoàn thành bài thi thuận lợi, vẫn có những gương mặt trầm ngâm khi kết quả chưa như mong muốn. Lựa chọn hai môn vật lý và tiếng Anh, Nguyễn Cát Tường, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết, môn tiếng Anh năm nay khá khó, dù vẫn giữ cấu trúc 40 câu trắc nghiệm. Đề thi có lượng từ vựng lớn, đặc biệt ở bài đọc hiểu, đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ phong phú và kỹ năng đọc hiểu tốt mới có thể đạt điểm cao.

Cát Tường chia sẻ: “Em làm bài môn toán khá ổn, nhưng hai môn tự chọn là vật lý và tiếng Anh thì không như ý. Thi xong, em thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi nhưng cũng hơi lo lắng. Ban đầu, em dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, tuy nhiên do bài làm môn tiếng Anh chưa tốt nên em sẽ cân nhắc thêm các lựa chọn phù hợp”.

Với các môn khoa học tự nhiên, nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản mà còn phải biết vận dụng linh hoạt vào từng dạng câu hỏi. Em Trần Hoàng Huy, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết, đề thi môn vật lý thiên về lý thuyết, số lượng bài tập không nhiều, chủ yếu tập trung ở phần trả lời ngắn.

Thí sinh tham dự kỳ thi

“Môn vật lý em làm khá tốt, chỉ cần nắm chắc lý thuyết và biết vận dụng là có thể làm được. Môn lịch sử cũng khá dễ thở và là thế mạnh của em vì em xét tuyển khối C01. Riêng môn ngữ văn, đề khá dài nên em làm không kịp. Câu nghị luận xã hội theo hướng mở và phạm vi rộng nên em gặp khó khăn trong việc triển khai ý. Nhìn chung, em hài lòng với bài làm của cả 4 môn và hy vọng đạt được mục tiêu đã đặt ra”, Huy chia sẻ.

Đề thi môn ngữ văn nhận được nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, nhất là câu nghị luận xã hội sử dụng các nhân vật như Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk làm điểm tựa cho yêu cầu nghị luận. Một số học sinh cho biết gặp khó khăn vì chưa hiểu rõ những đóng góp nổi bật của các nhân vật được nhắc đến trong đề.

Một giáo viên chuyên văn tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho rằng, đề thi ngữ văn năm nay thể hiện sự đột phá theo đúng tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề vẫn có những câu ở mức độ cơ bản để học sinh đạt yêu cầu tốt nghiệp, đồng thời có các nội dung mang tính phân hóa nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học.

Tại Trường THPT A Lưới, cô Hà Bảo Vy cho biết, mặt bằng chung đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa rõ hơn năm trước. Dù một số môn được nhận xét vừa sức, nhiều học sinh cho rằng đề thi yêu cầu khả năng vận dụng kiến thức và liên hệ thực tiễn nhiều hơn.

Phụ huynh thấp thỏm chờ trước cổng trường thi

Với môn ngữ văn, đề thi thể hiện rõ định hướng đánh giá năng lực khi yêu cầu học sinh không chỉ nắm kiến thức mà còn phải có trải nghiệm thực tế, khả năng liên hệ và cái nhìn bao quát về cuộc sống. Tuy nhiên, cách ra đề này cũng khiến không ít học sinh bỡ ngỡ, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa do điều kiện tiếp cận thông tin và cơ hội trải nghiệm thực tế còn hạn chế.

Ông Lê Quang Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội đánh giá, đề thi năm nay có sự phân hóa cao, đòi hỏi người học không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản mà còn biết vận dụng để giải quyết các yêu cầu ở mức độ cao hơn. Đây cũng là định hướng của chương trình mới, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức. Qua đó, đề thi vừa đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp THPT, vừa bảo đảm có độ phân hóa phù hợp để các trường đại học sử dụng trong tuyển sinh.

Kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế

Diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6, toàn thành phố có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 37 điểm thi với 622 phòng thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt 99,81%, môn toán đạt 99,78% và các môn tự chọn đạt trên 99,72%. Không có trường hợp thí sinh hoặc cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, công tác chỉ đạo và tổ chức kỳ thi được triển khai đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ từ cấp thành phố đến các điểm thi. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, y tế, điện, thông tin liên lạc và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ

Các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế, quy trình coi thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ cùng các lực lượng phối hợp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Thời tiết thuận lợi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

“Nhìn chung, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP. Huế được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế; thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tổ chức kỳ thi. Thí sinh chấp hành tốt quy chế, tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ và giữ tâm lý ổn định trong quá trình làm bài. Công tác hỗ trợ thí sinh, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, được triển khai hiệu quả, góp phần giúp các em yên tâm hoàn thành kỳ thi”, ông Nguyễn Tân nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ được triển khai từ ngày 13/6. Kết quả thi được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1/7; xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 3/7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1 đến 5/7.