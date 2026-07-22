Tìm cách làm kinh tế hiệu quả

Mô hình nuôi hươu giá trị kinh tế cao đã được anh Nguyễn Hữu Ngọc triển khai.

Chiều đã muộn, nhưng chị Kê Thị Hiếu (ở thôn Tà Rê) vẫn luôn chân luôn tay với công việc kiểm tra, chăm sóc gà, vịt. Là phụ nữ đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị Hiếu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ dành dụm được một số vốn nhỏ để phát triển kinh tế.

Hơn ba tháng trước, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 Lê Anh Tuấn cùng cán bộ xã đến thăm hỏi, nắm tình hình gia đình. Trước mong muốn và quyết tâm thoát nghèo của chị Hiếu, xã đã được hỗ trợ cây, con giống, làm hàng rào, bảo đảm hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi. Chị Hiếu phấn khởi nói, sẽ cố gắng phát triển đàn gia cầm và chăm cây trồng tốt nhằm giúp kinh tế gia đình ổn định, khấm khá hơn. Đó cũng là quyết tâm của các gia đình như chị Hồ Thị Kiên (thôn Hồng Bắc), anh Viên Văn Hoàng (thôn Nhâm), chị Nguyễn Thị Lý (thôn Hồng Nam), là các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng trọt.

Theo đồng chí Lê Anh Tuấn, cùng với các chương trình hỗ trợ của cấp trên, địa phương cũng chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Các hộ nghèo còn thiếu kỹ năng, điều kiện, có mong muốn và cam kết một cách nghiêm túc, sẵn sàng chịu thương, chịu khó vươn lên sẽ được trao “cần câu” phù hợp, như cây, con giống thiết yếu trong đời sống, dễ nuôi, dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, dễ bán.

Trong quá trình rà soát, trước mắt, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2 đã bỏ tiền túi giúp 2 hộ, kết nối mạnh thường quân hỗ trợ 2 hộ cây, con giống, vật liệu làm hàng rào bảo vệ cây trồng, với số tiền 5 triệu đồng mỗi hộ để triển khai thí điểm. Ngoài ra, cán bộ Văn phòng Đảng ủy và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã đã giúp ngày công xây dựng hàng rào cho các hộ. Hưởng ứng kết nối, vận động, mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ mô hình sinh kế cho 2 hộ nghèo trên địa bàn, nâng tổng số hộ nghèo, khó khăn được hỗ trợ lên 6 hộ. Trong thời gian các hộ triển khai mô hình, Bí thư Đảng ủy xã và cán bộ trong đơn vị thường xuyên đến kiểm tra, giám sát và động viên các hộ dân. Ngoài ra, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã còn triển khai đóng góp mỗi tháng 100.000 đồng/người; mỗi cán bộ, đảng viên là một “nhịp cầu” kết nối làm tốt công tác vận động mạnh thường quân. Khi mô hình thí điểm có hiệu quả, địa phương sẽ nhân rộng trên địa bàn.

Để giúp bộ phận người dân có năng lực, nhiệt huyết làm giàu, địa phương định hướng và triển khai tìm kiếm các mô hình mới, mang lại giá trị kinh tế cao. Bí thư Đảng ủy xã đã cùng đoàn công tác đến tỉnh Hà Tĩnh học tập mô hình nuôi hươu lấy nhung. Từ kết nối của Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, anh Nguyễn Hữu Ngọc, Trưởng thôn Sơn Phước, một thanh niên trẻ năng động, khao khát làm giàu và lan tỏa động lực làm giàu được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định tặng 1 cặp hươu; anh Ngọc cũng đầu tư mua thêm 1 cặp hươu giống để nuôi.

Dẫn khách thăm đàn hươu, anh Nguyễn Hữu Ngọc phấn khởi cho biết, đàn hươu đang phát triển tốt. Từ vận động, khuyến khích của Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, hiện nay, một số hộ có năng lực cũng đã định hướng và chuẩn bị đầu tư vào mô hình nuôi hươu.

Đồng chí Lê Anh Tuấn chia sẻ, trên cơ sở thành công của một số mô hình rải rác trên địa bàn như trồng chuối già lùn, cà phê, chanh leo, dứa, xã A Lưới 2 đang hướng tới một số mô hình nông nghiệp sạch quy mô lớn; mời gọi nhà đầu tư phát triển các vùng sản xuất và phát triển nhà máy chế biến trên địa bàn.