Bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Các cơ sở y tế chuẩn bị thuốc, vật tư y tế sẵn sàng phục vụ thí sinh và cán bộ coi thi khi có nhu cầu

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dự kiến có khoảng 14.150 thí sinh đăng ký dự thi tại 37 điểm thi trên địa bàn thành phố.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh, Sở Y tế triển khai công tác sơ cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và ATTP cho thí sinh, cán bộ coi thi cũng như các lực lượng phục vụ kỳ thi. Trong đó, yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với các điểm thi để xây dựng phương án bảo đảm y tế, bố trí cán bộ trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị cần thiết nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tăng cường giám sát dịch bệnh và ATTP tại các khu vực tổ chức thi.

UBND các xã, phường chỉ đạo các điểm thi bố trí phòng y tế hoặc điểm sơ cứu, bảo đảm nhân viên y tế thường trực, đồng thời phối hợp với các trạm y tế xây dựng phương án hỗ trợ xử trí các tình huống y tế phát sinh.

Bên cạnh đó, các Trung tâm Y tế, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế chuẩn bị tối thiểu 5 giường bệnh mỗi đơn vị, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, Trung tâm Cấp cứu 115 duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng điều phối vận chuyển cấp cứu; các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn như Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế ưu tiên hỗ trợ tiếp nhận, cấp cứu người bệnh khi cần thiết.