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ClockThứ Ba, 28/07/2026 14:52

Tuyên truyền pháp luật hiệu quả trên môi trường số

HNN - Từ những video ngắn thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội (MXH) đến các mô hình tuyên truyền trực quan, ứng dụng AI và nền tảng số, Công an TP. Huế đang từng bước đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

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Những video triệu view

7 triệu lượt xem trên Facebook, hơn 1,2 triệu lượt xem trên TikTok - những con số tưởng chừng chỉ xuất hiện ở các video giải trí nhưng lại đến từ những clip tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an. Hài hước, gần gũi, dễ xem, dễ nhớ, những tình huống đời thường được tái hiện bằng lối kể sinh động đã biến các quy định pháp luật vốn khô khan thành nội dung hấp dẫn trên không gian mạng.

Ít ai ngờ rằng, những video triệu lượt xem ấy lại bắt nguồn từ ý tưởng của Thượng úy Phạm Đức Huỳnh, cán bộ Công an xã A Lưới 1. Là địa bàn vùng cao biên giới của TP. Huế, A Lưới 1 có diện tích rộng, nhiều thôn bản cách xa trung tâm, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận thông tin còn hạn chế. Với lực lượng công an cơ sở, làm thế nào để tuyên truyền pháp luật khiến  người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ luôn là bài toán đặt ra.

Thượng úy Phạm Đức Huỳnh cùng các cộng sự đã lựa chọn MXH làm cầu nối, xây dựng những video ngắn tái hiện các tình huống vi phạm giao thông bằng hình thức gần gũi, hài hước, nhưng bảo đảm tính chính xác của quy định pháp luật. Thành công của những sản phẩm đầu tiên không chỉ được đo bằng hàng triệu lượt xem, mà còn ở sự đón nhận tích cực của cộng đồng mạng. “Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện các video mới. Thời gian tới, ngoài an toàn giao thông, chúng tôi sẽ mở rộng tuyên truyền sang các lĩnh vực như phòng, chống ma túy, trộm cắp, bạo lực... để đưa pháp luật đến gần người dân hơn”, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh chia sẻ.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Thành, Phó Trưởng Công an xã A Lưới 1, hiệu quả từ các video còn góp phần nâng cao sức lan tỏa của các kênh truyền thông của đơn vị. Từ lượng người theo dõi còn ít ban đầu, fanpage Facebook Công an xã A Lưới 1 hiện đã có hơn 20.000 lượt theo dõi. Đơn vị còn duy trì các nhóm Zalo kết nối với cán bộ thôn và người dân để phục vụ công tác tuyên truyền. Đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ AI nhằm tạo ra những sản phẩm trực quan, sinh động hơn.

Đổi mới tư duy đến cách làm

Đầu tháng 5 vừa qua, hơn 140 chỉ huy, cán bộ các phòng nghiệp vụ và công an 40 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tham gia lớp tập huấn về công tác tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử Công an TP. Huế năm 2026.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng công an không chỉ được trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ số, mà còn hướng đến bốn mục tiêu xuyên suốt: Thay đổi tư duy và phương thức tiếp cận; làm chủ công nghệ và các nền tảng số; nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an hiện đại, chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Trung úy Lê Nguyễn Trà My, Phó Bí thư Chi đoàn Công an xã A Lưới 1 cho biết: Chúng tôi được hướng dẫn cách biến những nội dung pháp luật khô khan trở nên dễ nhớ, dễ hiểu; cách ứng dụng MXH và công nghệ AI để lan tỏa thông tin chính thống nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đồng thời, còn được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, thông tin giả để chủ động đấu tranh, phản bác và định hướng dư luận kịp thời.

Từ nền tảng đó, nhiều mô hình tuyên truyền mới đã được triển khai, từng bước bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế đã phối hợp với các KOL (người có ảnh hưởng) xây dựng nhiều video tuyên truyền pháp luật đăng tải trên các nền tảng MXH. Tiêu biểu là phim ngắn “Bắt cóc online”, phản ánh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Thiện Nhân, Đội trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế, nhiều sản phẩm tuyên truyền đã đạt từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho người dân, đặc biệt là các hành vi lừa đảo trực tuyến đang ngày càng tinh vi.

“Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các KOL, lựa chọn những nội dung sát với thực tiễn, đa dạng hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, phù hợp với xu hướng truyền thông số hiện nay”, Thượng tá Nguyễn Thiện Nhân thông tin.

Bài, ảnh: NGUYÊN NHUNG
 Từ khóa:
tuyên truyềnpháp luậthiệu quảmôi trường số
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