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ClockThứ Tư, 22/07/2026 12:22

Hoàn thiện Luật Thỏa thuận quốc tế từ thực tiễn địa phương

HNN.VN - Sáng 22/7, đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đinh Công Sỹ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Huế về thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (thay thế).

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP. Huế.  

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020, công tác ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn TP. Huế được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đối ngoại.

Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã ký kết 29 thỏa thuận quốc tế. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Đối ngoại và hợp tác địa phương; văn hóa, bảo tồn di sản; du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư và phát triển kinh tế... Các đối tác nước ngoài chủ yếu gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Bỉ, Thái Lan, Lào, Rumani, Hy Lạp, Trung Quốc, các tổ chức quốc tế, tập đoàn và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang báo cáo kết quả thực hiện Luật Thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố. 

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP. Huế đã chỉ đạo rà soát các thỏa thuận quốc tế do UBND cấp huyện ký kết trước đây để xem xét việc kế thừa, điều chỉnh hoặc xử lý theo quy định của pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. Từ đó, bảo đảm tính liên tục, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các thỏa thuận quốc tế.

Các thỏa thuận quốc tế đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực của địa phương và từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh của TP. Huế trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung nhằm hoàn thiện dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (thay thế). Các ý kiến đề xuất làm rõ quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế; trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Đinh Công Sỹ đánh giá cao những kết quả TP. Huế đạt được sau hơn 5 năm triển khai thi hành Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý xuất phát từ thực tiễn của TP. Huế đối với dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (thay thế). Những kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu để phục vụ công tác thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như yêu cầu thực tiễn tại các bộ, ngành và địa phương trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếtăng cườnghợp tácthực hiệnhiệu quảluật thỏa thuậnquốc tế
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