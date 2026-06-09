Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẵn sàng trước “giờ G”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tạo thuận lợi nhất cho thí sinh

Chỉ còn một ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra, công tác chuẩn bị tại các điểm thi đã bước vào giai đoạn cuối. Tại điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh và an toàn đều đã hoàn thiện. Ông Lê Minh Sơn, Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi Trường THPT Phan Đăng Lưu có 18 phòng thi với 245 thí sinh dự thi. Các phương án bảo mật đề thi, bài thi, phòng, chống cháy nổ, cấp điện dự phòng và xử lý tình huống phát sinh đều được chuẩn bị đầy đủ.

Tại điểm thi Trường THPT Gia Hội, công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Điểm thi năm nay bố trí 21 phòng thi với 468 thí sinh dự thi, gồm 450 học sinh Trường THPT Gia Hội và 18 thí sinh tự do. Ông Phan Văn Bình, Trưởng điểm thi Trường THPT Gia Hội cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, hội đồng thi đã xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống có thể phát sinh như thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe hoặc các sự cố bất ngờ trong thời gian diễn ra kỳ thi. Điểm thi đã bố trí đầy đủ lực lượng làm nhiệm vụ, phòng y tế và các phương án hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Sáng 9/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các điểm thi Trường THPT Gia Hội, Trường THPT Phan Đăng Lưu và Trường THCS Phú Thượng. Qua kiểm tra thực tế, các điểm thi đều cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị; đồng thời yêu cầu các điểm thi tiếp tục rà soát kỹ các khâu trọng yếu như bảo mật đề thi, giám sát phòng thi và chủ động phương án ứng phó với các tình huống bất thường về thời tiết, điện lưới hoặc sức khỏe thí sinh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh mà còn là sự kiện được địa phương đặc biệt quan tâm. Đây là kỳ thi mở ra cơ hội để các em tiếp tục lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp và tương lai của mình. UBND thành phố đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì phối hợp với các ngành công an, y tế, điện lực, viễn thông và chính quyền địa phương xây dựng các phương án phục vụ kỳ thi.

Bên cạnh việc bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, thành phố cũng chú trọng tạo môi trường an toàn, thuận lợi để thí sinh tự tin bước vào phòng thi. Thành phố sẽ huy động các nguồn lực tốt nhất để phục vụ kỳ thi, tạo điều kiện để các em tự tin bước vào kỳ thi và chinh phục những mục tiêu mới trên con đường học tập. Các địa phương cũng quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở xa hoặc gặp trở ngại về sức khỏe, bảo đảm không em nào vì điều kiện khách quan mà bỏ lỡ kỳ thi”, ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế để chăm sóc sức khỏe cho thí sinh

Siết chặt an ninh, phòng ngừa gian lận

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm thứ hai được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, sau thời gian vận hành, mô hình mới đã phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi. Sự tham gia trực tiếp của chính quyền xã, phường nơi đặt điểm thi giúp việc chỉ đạo, hỗ trợ các điều kiện về an ninh trật tự, giao thông, điện, y tế và hỗ trợ thí sinh được thực hiện kịp thời, sát thực tế hơn.

Một nội dung được đặc biệt quan tâm trong kỳ thi năm nay là phòng ngừa các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân cho rằng, sự phát triển nhanh của AI và các thiết bị điện tử ngày càng tinh vi đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tổ chức thi. Vì vậy, tất cả các điểm thi đã được quán triệt thực hiện nghiêm các quy trình bảo mật đề thi, bài thi, kiểm soát khu vực thi và tập huấn kỹ cho đội ngũ cán bộ coi thi nhằm nâng cao khả năng nhận diện, xử lý các hành vi vi phạm quy chế.

Cùng với ngành giáo dục, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm cảnh báo về các thiết bị ngụy trang tinh vi như tai nghe siêu nhỏ, camera siêu mỏng, đồng hồ thông minh hay các thiết bị tích hợp AI có thể bị lợi dụng để gian lận thi cử.

Năm nay, toàn thành phố có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi tại 37 điểm thi. Ngành giáo dục cùng các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng công an, y tế tham gia làm nhiệm vụ. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, TP. Huế kỳ vọng kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện để thí sinh tự tin hoàn thành tốt bài thi và đạt kết quả cao.