Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người có công

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Bạch Thị Xữ. Ảnh: Lê Thọ

Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bạch Thị Xữ, người có công giúp đỡ cách mạng, có chồng và một người con là liệt sĩ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Tống Thị Nhơn, có hai người con là liệt sĩ; thương binh Mai Xuân Tiệp, suy giảm khả năng lao động 41%, từng tham gia du kích xã Phú Đa và bị thương trong kháng chiến; cùng Mẹ liệt sĩ Lại Thị Đoan, từng tham gia lực lượng dân quân, được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Tại các gia đình, đồng chí Phạm Đức Tiến ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tống Thị Nhơn. Ảnh: Lê Thọ

Đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, đức hy sinh và ý chí quật cường của dân tộc. Những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước đã làm nên nền độc lập, tự do hôm nay, đồng thời tạo nền tảng để đất nước và TP. Huế tiếp tục phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến trò chuyện, động viên thương binh Mai Xuân Tiệp, suy giảm khả năng lao động 41%. Ảnh Lê Thọ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu; phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đồng chí Phạm Đức Tiến khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình để có sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thăm hỏi, động viên Mẹ liệt sĩ Lại Thị Đoan. Ảnh: Lê Thọ

* Chiều cùng ngày, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại phường Thuận An và phường Mỹ Thượng.

Tại phường Thuận An, đoàn đã đến thăm ông Phan Ngọc Điển (sinh năm 1930), thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21 - 60%.

Đồng chí Phan Xuân Toàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sương. Ảnh: Đức Quang

Tại phường Mỹ Thượng, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sương (sinh năm 1929), có hai người con anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng chí Phan Xuân Toàn gửi lời thăm hỏi, chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu; đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn trân trọng, biết ơn những hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn thăm và tặng quà ông Phan Ngọc Điển. Ảnh: Đức Quang

Dịp này, đồng chí Phan Xuân Toàn đã trao các phần quà tri ân đến các gia đình chính sách, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

* UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình đến thăm, tặng quà gia đình chính sách vào chiều 22/7.

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình tặng quà động viên ông Cao Huy Trọng là thương, bệnh binh ở phường Phong Quảng. Ảnh: Anh Phong

Đến thăm ông Cao Huy Trọng, thương, bệnh binh, từng bị địch bắt tù đày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời động viên ông và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.

Ông Cao Huy Trọng tham gia lực lượng bộ đội địa phương huyện Phong Điền (cũ) từ năm 1967, từng bị giam tại nhà tù Phú Quốc giai đoạn 1968 - 1973. Sau khi được trao trả, ông tiếp tục học tập, rèn luyện rồi trở lại chiến trường miền Nam chiến đấu, bị thương trong Chiến dịch mùa Xuân năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về địa phương công tác, tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương.

*Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái cũng đã thành lập ba đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái Nguyễn Ngọc Phương đến thăm chúc sức khoẻ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Minh Văn

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường dẫn đầu đoàn công tác số 1 đến thăm 10 gia đình chính sách tại các tổ dân phố Nam Sơn, Cổ Bi, Đông Sơn, Tây Bắc Sơn và Tây Sơn. Hai đoàn công tác còn lại do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Như Quỳnh và Chủ tịch UBND phường Lê Việt Thành dẫn đầu đến thăm các gia đình chính sách ở những địa bàn khác.

Tại các gia đình, lãnh đạo phường ân cần hỏi thăm sức khỏe, trao những phần quà ý nghĩa và bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.