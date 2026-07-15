TP. Huế phải chuyển trạng thái điều hành để giữ mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kết luận buổi làm việc

Chiều 15/7, Đoàn công tác của Chính phủ do UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Huế về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung; UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 8,33%; thu ngân sách đạt 7.537 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 1.878 tỷ đồng, tương đương 30,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 95%; 100% văn bản điện tử được ký số, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 87,19%.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế chưa đạt kỳ vọng; một số dự án chậm triển khai; thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư.

Làm rõ nguyên nhân tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm thấp hơn kịch bản chủ yếu do tác động của tình trạng khô hạn kéo dài và cơ chế vận hành thị trường điện quốc gia. Việc các nhà máy thủy điện phải ưu tiên tích nước khiến sản lượng điện giảm 20,6%, kéo ngành sản xuất và phân phối điện giảm 10,28%, làm giảm khoảng 0,71 điểm phần trăm tăng trưởng GRDP - đây là yếu tố tác động lớn nhất đến tăng trưởng của thành phố.

Bên cạnh đó, mặc dù du lịch phục hồi mạnh với lượng khách tăng 30%, doanh thu tăng 56,2%, nhưng hiệu ứng lan tỏa sang các ngành dịch vụ chưa tương xứng. Khu vực dịch vụ chỉ tăng 8,4%, thấp hơn kỳ vọng, làm giảm khoảng 0,38 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, quý III phải tăng khoảng 11,6 - 12,1% và quý IV đạt 11,3 - 11,8%. Động lực tăng trưởng sẽ đến từ các dự án công nghiệp mới đi vào hoạt động, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp hiện hữu và khai thác hiệu quả hơn dư địa của khu vực dịch vụ.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các bộ, ngành

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, TP. Huế xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó coi tăng trưởng trên 10% là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống; phát triển công nghiệp và các dự án tạo năng lực sản xuất mới; giải ngân 100% vốn đầu tư công; chuyển từ mục tiêu "tăng khách" sang "tăng giá trị" trong phát triển du lịch; tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, nhà ở xã hội; tăng thu ngân sách; cắt giảm 50% thời gian và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng chỉ tiêu tăng trưởng.

Phải thay đổi cách đánh giá đóng góp của du lịch đối với tăng trưởng GRDP

Đánh giá kết quả phát triển của TP. Huế, đại diện các bộ, ngành Trung ương ghi nhận những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm.

Dẫn số liệu tăng trưởng du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, kết quả của Huế rất đáng ghi nhận trong bối cảnh năm 2025 - năm đăng cai Năm Du lịch quốc gia đã tạo nền tăng trưởng ở mức cao. Điều đáng mừng là du lịch Huế đang chuyển từ tăng trưởng về lượng sang tăng trưởng về chất khi không chỉ lượng khách tăng mà mức chi tiêu bình quân của du khách cũng được cải thiện.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, vấn đề đặt ra hiện nay là phải thay đổi cách đánh giá đóng góp của du lịch đối với GRDP. Hiện nhiều địa phương mới chỉ thống kê doanh thu trực tiếp từ lưu trú, lữ hành hoặc một phần dịch vụ ăn uống, trong khi giá trị thực của du lịch còn lan tỏa đến vận tải, thương mại, bán lẻ, văn hóa, giải trí, ẩm thực, mua sắm và nhiều ngành dịch vụ khác.

Đồng chí Hồ An Phong cho rằng, dòng tiền từ du lịch không chỉ tạo doanh thu cho doanh nghiệp mà còn trực tiếp nâng cao thu nhập của người dân, tạo việc làm, sinh kế và thúc đẩy nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Vì vậy, nếu chỉ tính doanh thu trực tiếp sẽ chưa phản ánh đầy đủ đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế.

Từ đó, Thứ trưởng đề nghị TP. Huế phối hợp với ngành thống kê và các bộ, ngành nghiên cứu phương pháp lượng hóa đầy đủ hơn giá trị kinh tế của du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng hệ thống chỉ số đo lường khoa học để xác định rõ mức đóng góp của điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội, ẩm thực, sự kiện văn hóa... vào GRDP.

Theo đồng chí Hồ An Phong, Huế có lợi thế đặc biệt khi nguồn thu từ du lịch chủ yếu chảy vào khu vực kinh tế hộ gia đình và cộng đồng. Dù chưa tạo nguồn thu ngân sách tương xứng, mô hình này lại góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm bền vững và hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng - nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương.

Các bộ, ngành Trung ương cũng đề nghị thành phố đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, lựa chọn các ngành có lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp xã; quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua hoàn thiện cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn thông tin tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm

Huế phải đi đầu trong việc biến di sản thành động lực tăng trưởng

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chuẩn bị của TP. Huế cùng những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo Phó Thủ tướng, Huế có bốn điểm sáng nổi bật. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với GRDP tăng 8,33%; du lịch phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực đặc thù của đô thị di sản; môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng, Huế cần tập trung xử lý ba nhóm vấn đề lớn. Trước hết, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại và thấp hơn kịch bản đề ra. Mô hình tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, du lịch - những lĩnh vực chịu tác động lớn của yếu tố mùa vụ, trong khi các động lực mới, nhất là công nghiệp, chưa phát huy hết tiềm năng. Cùng với đó, nhiều điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, tiến độ các dự án động lực, hạ tầng phục vụ phát triển, giải phóng mặt bằng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn cần được tháo gỡ quyết liệt.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng trên 10% là yêu cầu xuyên suốt của Chính phủ, Phó Thủ tướng khẳng định Huế phải kiên định mục tiêu này, bám sát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, chủ động điều hành linh hoạt để khai thác tối đa dư địa phát triển.

Theo Phó Thủ tướng , Huế có nhiều lợi thế mà ít địa phương có được như đô thị trực thuộc Trung ương, sở hữu hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, cảng biển nước sâu, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải chuyển hóa những tiềm năng đó thành kết quả phát triển cụ thể.

"Phải biến lợi thế thành kết quả; biến di sản, tiềm năng, quy hoạch và dự án thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu và động lực tăng trưởng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 7, thành phố phải cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành đến từng ngành, từng địa phương; xây dựng các phương án dự phòng; xác định rõ danh mục dự án ưu tiên theo từng tháng, từng quý; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, hiệu quả triển khai từng nhiệm vụ. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với Huế, khu vực dịch vụ tiếp tục phải giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong đó, văn hóa, di sản và du lịch cần trở thành động lực đặc trưng, tạo sức lan tỏa sang thương mại, vận tải, lưu trú, ẩm thực và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Huế không nhất thiết phải cạnh tranh với các địa phương khác về quy mô công nghiệp hay xây dựng, nhưng phải đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Huế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc

Với lợi thế sở hữu 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có 6 di sản riêng có, Huế cần tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết 80 bằng các dự án, sản phẩm và cơ chế phát triển; xây dựng thành phố trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo; đẩy mạnh số hóa di sản và khai thác hiệu quả giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị Huế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản, đo lường mức đóng góp của văn hóa vào GRDP, qua đó từng bước đưa các chỉ tiêu này vào công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với du lịch, thành phố cần chuyển mạnh từ tăng lượng khách sang nâng cao chất lượng, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách; phát triển kinh tế đêm, du lịch sông Hương, sản phẩm gắn với di sản, ẩm thực và áo dài; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, kiểm soát chất lượng dịch vụ, giữ gìn hình ảnh Huế là đô thị di sản văn minh, thân thiện.

Bên cạnh dịch vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu Huế tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, nông nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quan tâm đầu tư cho giáo dục, an sinh xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ tin tưởng với truyền thống văn hiến, vị thế đô thị di sản cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, TP. Huế sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các bộ, ngành; tập trung cụ thể hóa thành chương trình hành động, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%.