Trao bằng cho 773 tân cử nhân ngoại ngữ hình thức đào tạo từ xa

Trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên xuất sắc

Trong đợt này, nhà trường trao bằng cho 773 tân cử nhân, gồm 512 cử nhân Ngôn ngữ Anh, 229 cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc và 32 cử nhân Ngôn ngữ Pháp. Đây là những học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định, đáp ứng chuẩn đầu ra và được công nhận tốt nghiệp theo các quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế.

Đây là khóa tốt nghiệp thứ hai của chương trình đào tạo văn bằng đại học thứ hai theo hình thức đào tạo từ xa kể từ khi Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế triển khai mô hình này. Từ cuối năm 2023, nhà trường tổ chức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến với hệ thống học liệu điện tử, học liệu số cùng các nền tảng Zoom và LMS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học trên cả nước.



Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế chúc mừng các tân cử nhân đã hoàn thành chặng đường học tập đầy nỗ lực, đồng thời khẳng định việc lựa chọn học bằng ĐH thứ hai về ngoại ngữ không chỉ giúp người học nâng cao năng lực chuyên môn, bổ sung điều kiện phát triển nghề nghiệp mà còn mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Hồ Hoàng Thủy đồng thời nhấn mạnh, trong thời đại chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, năng lực ngoại ngữ tiếp tục giữ vai trò là chìa khóa giúp người học tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ, thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động và phát triển ở các lĩnh vực liên ngành. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn các tân cử nhân tiếp tục phát huy tinh thần học tập suốt đời, không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và ngoại ngữ để sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu mới của xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và cộng đồng.





