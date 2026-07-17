Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiểu khu 67 - Rào Trăng

Đồng chí Phan Hồng Anh-Bí thư Đảng ủy phường, cùng đoàn dâng hương tại NTLS Tiểu khu 67 - Rào Trăng

Các đại biểu thành kính đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường 71 khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng phường Phong Phú ngày càng phát triển, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng và thực hiện hiệu quả các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Dịp này, lãnh đạo phường Phong Phú cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các AHLS tại NTLS Điền Môn và NTLS Điền Hòa (phường Phong Phú) - nơi đang diễn ra hoạt động lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với hài cốt các liệt sĩ phục vụ công tác giám định, xác minh thông tin để từng bước xác định danh tính, đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.