Hơn 2.500 cán bộ, giáo viên được huy động phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT quán triệt các văn bản chỉ đạo, quy chế thi và những nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức kỳ thi. Các đại biểu được tập huấn về tổ chức, hoạt động của điểm thi; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trưởng, phó trưởng điểm thi, thư ký và giám thị; hướng dẫn làm thủ tục dự thi cho thí sinh; quy trình coi thi, thu bài, bảo quản và bàn giao bài thi...

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung phổ biến các quy định bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật kỳ thi; công tác bảo vệ, vận chuyển và lưu giữ đề thi, bài thi. Đặc biệt là cách nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; đồng thời hướng dẫn phương án xử lý các tình huống phát sinh, bất thường tại điểm thi theo đúng quy chế.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận những tình huống nghiệp vụ có thể xảy ra trong quá trình coi thi nhằm thống nhất cách xử lý, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn và đúng quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Toàn thành phố có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 13.020 thí sinh giáo dục THPT và 1.130 thí sinh giáo dục thường xuyên. Thành phố bố trí 37 điểm thi với 622 phòng thi, dự kiến huy động hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các lực lượng công an, y tế, điện lực và các đơn vị liên quan tham gia phục vụ kỳ thi.

Trước đó, Sở GD&ĐT cũng tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho đội ngũ công chức, viên chức tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra.

Công tác tổ chức thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế

Nội dung tập huấn tập trung vào quy chế thi; chức năng, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra; quy trình kiểm tra các khâu chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; kỹ năng lập biên bản, báo cáo và phát hiện, xử lý vi phạm quy chế, nhất là các hành vi gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao.

Thông qua phiên thảo luận, nhiều tình huống thực tế và vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã được trao đổi, giải đáp nhằm thống nhất nhận thức, quy trình và cách thức xử lý trong toàn bộ lực lượng làm công tác kiểm tra.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi công tác tổ chức và kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Mỗi thành viên tham gia làm nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy định và hướng dẫn nghiệp vụ để góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có nhiều điểm mới. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường phân cấp nhằm nâng cao tính chủ động cho các đơn vị tổ chức thi. Một số loại giấy tờ được tích hợp như giấy báo dự thi với thẻ dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi với giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Việc chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh, theo đó các bài thi thay đổi từ 0,25 điểm trở lên phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm thi. Kỳ thi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu từ đăng ký dự thi, xét duyệt hồ sơ, coi thi, chấm thi đến công bố kết quả trên phần mềm thống nhất của Bộ GD&ĐT.