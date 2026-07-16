Trình diễn, thi Yoga tại Hue Sports Festival 2026

Thực hiện nghi thức thắp đèn tại Ngày quốc tế Yoga lần thứ XII

Tại quảng trường đối diện Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, hơn 400 thành viên tham gia Ngày quốc tế Yoga lần thứ XII.

Với chủ đề "Yoga vì một tuổi già khỏe mạnh”, sau khi thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống, các thành viên cùng đồng diễn Giao thức Yoga, biểu diễn Yoga nghệ thuật, Yoga đôi, tọa đàm với các chuyên gia Yoga Ấn Độ về lợi ích, phương pháp tập luyện đúng cách...

Theo đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Yoga đã trở thành một phong trào toàn cầu vì sức khỏe, sự hòa hợp và kết nối con người; khuyến khích lối sống có ý thức, khỏe mạnh và bền vững, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, phụng sự xã hội.

Cùng ngày, tại Trung tâm thương mại Aeon Mall diễn ra Giải Yoga TP. Huế mở rộng lần II, quy tụ hơn 300 VĐV, trong đó có 100 VĐV tham gia thi đấu và hơn 200 VĐV đến từ 10 CLB Yoga tham gia biểu diễn.

Ở phần biểu diễn, các VĐV trình diễn Yoga tập thể và khiêu vũ. Ở phần thi đấu, các VĐV tranh tài những nội dung: Tập thể nghệ thuật, Tập thể Flow, Đơn Asana, Đơn Asana dành cho HLV và trợ giảng, Đôi Flow.

Giải kết thúc chiều cùng ngày.