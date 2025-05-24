Những cô gái “vàng” của Jujitsu Huế

Nguyễn Thu Hương cùng HLV Chu Minh Tuấn tại Giải vô địch Jujitsu châu Á 2026.

“Hoa nở muộn”

Tại Giải vô địch Jujitsu châu Á 2026 diễn ra ở Kazakhstan từ ngày 11 - 19/7 vừa qua, Nguyễn Thu Hương đóng góp 1 HCB ở nội dung Contact (đối kháng toàn diện, cho phép sử dụng các đòn đấm, đá, chỏ, gối, vật, khóa, siết cả ở tư thế đứng lẫn nằm). Dù khiêm tốn so với tổng thành tích chung của toàn đoàn, nhưng tấm huy chương này đã phần nào minh chứng cho tiềm năng của nữ võ sĩ thuộc biên chế tuyển Jujitsu Huế.

Quê quán tại Đông Anh (Hà Nội), cơ duyên đưa Thu Hương đến với mảnh đất Cố đô bắt đầu từ năm 2022. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, nữ VĐV này đã “lọt vào mắt xanh” của HLV trưởng tuyển Jujitsu Huế Chu Minh Tuấn - đồng thời cũng là thành viên Ban huấn luyện tuyển Jujitsu Việt Nam.

Nhớ lại thời điểm đó, HLV Chu Minh Tuấn chia sẻ: “Nếu chỉ căn cứ vào thành tích hay những biểu hiện thường thấy trên sàn đấu thì tôi hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều VĐV tương tự, thậm chí trội hơn Thu Hương. Thế nhưng ở Hương, những lần miệt mài trên thảm tập, những lần đối diện với các đối thủ nhỉnh hơn về thể trạng, kinh nghiệm, thành tích…, tôi như nhìn thấy trong ánh mắt Hương có điều gì đó rất khác biệt, là ý chí, là sự quật cường, là niềm tin chiến thắng và cả tiềm năng mà cô gái này đem lại”.

Đúng như dự đoán, chỉ sau khoảng nửa năm đầu quân cho tuyển Jujitsu Huế, đến tháng 1/2023, cô chính thức được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia. Từ đó đến nay, ở đấu trường quốc tế, bộ sưu tập huy chương của cô liên tục được làm dày thêm với: 2 HCV, 2 HCB Cúp bãi biển thế giới (năm 2023, 2024); 1 HCB SEA Games 33 (năm 2025) và 1 HCB Giải vô địch Jujitsu châu Á (năm 2026). Với phong độ ổn định, Thu Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới.

“Ngọc quý” dần phát lộ

Nếu như Thu Hương đã và đang cho thấy tiềm năng tại các giải vô địch, thì ở lứa trẻ, Nguyễn Thị Hoài Thương được nhắc đến như một niềm tự hào của tuyển Jujitsu Huế hiện nay.

Sinh năm 2011 tại phường Kim Long (TP. Huế), Hoài Thương được HLV Chu Minh Tuấn phát hiện vào tháng 9/2021 khi mới 10 tuổi, thông qua một câu lạc bộ “vệ tinh” của bộ môn (nay là Trung tâm Võ thuật tổng hợp Hue Fighter).

Con đường trui rèn của viên “ngọc thô” này có phần hơi đặc biệt. Thời điểm ấy, do HLV Chu Minh Tuấn phải tập trung cùng đội tuyển Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 22, và Jujitsu Huế là bộ môn riêng (thi đấu với danh nghĩa Judo-Jujitsu, hiểu nôm na là một bộ phận của bộ môn Judo Huế), nên Hoài Thương được gửi tập nhờ tại bộ môn vật Huế cho đến hết tháng 5/2022.

Trực tiếp huấn luyện cho Hoài Thương vào thời điểm đó là HLV trưởng bộ môn vật Đinh Văn Kiên. “Do vật và Jujitsu có nhiều đòn thế tương đồng, Hoài Thương có khả năng tiếp thu nhanh nên quá trình huấn luyện rất thuận lợi. Vật chú trọng sức mạnh bộc phát, còn Jujitsu chú trọng sức bền, Hoài Thương có thể hình mảnh mai nhưng bù lại em không ngại va chạm. Ngoài ra, ý chí, quyết tâm cũng là điều mà tôi đánh giá cao ở Thương”, HLV Đinh Văn Kiên chia sẻ.

Sau thời gian tập luyện ở bộ môn vật, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, lãnh đạo Trường Trung cấp TDTT Huế, nay là Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu thể thao thành phố Huế đã yêu cầu HLV Chu Minh Tuấn đưa Hoài Thương ra rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Jujitsu trẻ Grappling Việt Nam (Bắc Ninh) để Thương được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp, có nhiều đối tượng cọ xát nhằm nhanh chóng trưởng thành.

Sau thời gian xa gia đình, những giọt mồ hôi trên thảm tập được đánh đổi bằng 2 HCV, 1 HCB U18 tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia 2023. Tiếp đó Hoài Thương bất ngờ bùng nổ khi giành đến 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Jujitsu vô địch trẻ thế giới và châu Á liên tiếp vào các năm 2024 ở UAE và 2025 ở Thái Lan.

Dự kiến vào cuối tháng 7 này, Hoài Thương tiếp tục cùng tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự Giải Jujitsu vô địch trẻ thế giới và châu Á 2026 tại UAE. Nhưng đến giờ chót, do tình hình chiến sự ở Trung Đông nên kế hoạch đành hủy bỏ. Đây là điều rất đáng tiếc bởi rõ ràng, với năng lực hiện tại, Hoài Thương đang có nhiều cơ hội chinh phục những mục tiêu cao hơn. Và có lẽ, trung tuần tháng 8 tới, việc tham gia thi đấu tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á sẽ phần nào giúp cô gái người Kim Long duy trì phong độ, cũng như làm dày thêm bộ sưu tập huy chương của mình.