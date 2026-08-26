TS. Lê Hồ Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Lê Hồ Sơn

Tham dự hội nghị có TS. Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế.

Việc chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế thể hiện sự ghi nhận và tin tưởng của Đảng ủy Đại học Huế đối với phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của TS. Lê Hồ Sơn; đồng thời góp phần kiện toàn tổ chức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

TS. Lê Hồ Sơn khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo; nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và hợp tác quốc tế; đổi mới quản trị đại học; xây dựng đội ngũ; tăng cường chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các nguồn lực. Qua đó, hướng tới xây dựng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phát triển vững mạnh, có uy tín, vị thế ngày càng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Cùng ngày, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho ông Phan Minh Tiến, đảng viên Chi bộ Khoa Tâm lý và Giáo dục và ông Đặng Văn Chương, đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp bền bỉ của hai đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp giáo dục và đào tạo.