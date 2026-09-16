Đại học Huế định hướng đổi mới công tác xuất bản

Học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu tại Trung tâm Học liệu số, Viện Chuyển đổi số và Học liệu - Đại học Huế. Ảnh: Đại học Huế

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác xuất bản, hoạt động của các tạp chí khoa học, hệ thống thư viện và học liệu của Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2026.

Qua 5 năm, Nhà xuất bản Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế cùng các tạp chí của các trường thành viên, hệ thống thư viện và học liệu đã góp phần phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động học thuật. Tuy nhiên, hoạt động xuất bản và tạp chí khoa học vẫn còn phân tán, nguồn lực chưa được tập trung; chất lượng và mức độ quốc tế hóa chưa tương xứng với tiềm lực của Đại học Huế. Sự kết nối giữa xuất bản, tạp chí khoa học, thư viện và học liệu còn hạn chế.

Từ thực trạng này, các tham luận tập trung phân tích định hướng phát triển công tác báo chí, xuất bản, tạp chí khoa học và học liệu số trong tình hình mới; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, gắn với đào tạo, nghiên cứu và giáo dục mở, qua đó tăng kết nối giữa xuất bản, tạp chí khoa học, thư viện và học liệu.

Trên cơ sở các ý kiến, Đảng ủy Đại học Huế xác định 4 định hướng: nghiên cứu tái cấu trúc hệ thống xuất bản, tạp chí khoa học; đổi mới hoạt động Nhà xuất bản gắn với chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung; nâng cao chuẩn mực, chất lượng quản trị học thuật.