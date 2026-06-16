1.700 thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực các môn năng khiếu khối M, N đợt 2 năm 2026

TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế động viên thí sinh

Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/6 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Theo Hội đồng thi, tính chung cả hai đợt thi năng khiếu năm 2026, nhà trường đã tiếp nhận hơn 3.700 hồ sơ đăng ký dự thi. Cấu trúc bài thi được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm đánh giá đúng năng lực, tố chất và khả năng phù hợp với từng ngành đào tạo. Đây không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn là bước đệm quan trọng trên hành trình theo đuổi nghề giáo.

Để bảo đảm điều kiện dự thi thuận lợi cho hơn 1.700 thí sinh, Hội đồng thi đã bố trí 12 phòng thi khang trang, trang bị đầy đủ các thiết bị làm mát. Bên cạnh đó, khu vực Giảng đường 1 được bố trí làm nơi nghỉ ngơi cho phụ huynh trong thời gian chờ đợi con em tham gia dự thi.

Xác định tầm quan trọng của kỳ thi đối với công tác tuyển sinh các ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục Mầm non, Hội đồng thi đã triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, bảo đảm mọi khâu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các phương án hỗ trợ và xử lý tình huống phát sinh cũng được xây dựng đầy đủ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Song song với đó, lực lượng sinh viên tình nguyện trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” luôn túc trực tại các điểm thi, hỗ trợ thí sinh hoàn thiện thủ tục, hướng dẫn di chuyển và giải đáp các thông tin cần thiết, góp phần tạo nên môi trường thi thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả.