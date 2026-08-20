Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp công dân định kỳ tại xã Quảng Điền

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân ở xã Quảng Điền.

Tham dự buổi tiếp công dân có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân cùng đại diện các sở, ban, ngành, các phòng, ban chuyên môn của Thành ủy, UBND TP. Huế và xã Quảng Điền.

Tại buổi tiếp, ông Hồ Đăng Khánh, công tác tại Trường THCS Phạm Quang Ái, phường Phong Quảng phản ánh những khó khăn trong việc điều động, luân chuyển giáo viên. Theo ông Khánh, sau khi được điều động, nhiều giáo viên phải di chuyển quãng đường xa, trong khi việc đi lại và chi phí sinh hoạt phát sinh khiến giáo viên gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận kiến nghị và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá tổng thể việc điều động, luân chuyển giáo viên; từ đó, có hướng giải quyết phù hợp, đúng quy định.

Đối với chính sách hỗ trợ giáo viên công tác xa nhà, Bí thư Thành ủy cho biết, hiện các sở, ngành đang được giao nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để có sự điều chỉnh phù hợp, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Cũng tại buổi tiếp, ông Hồ Đăng Khánh kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu. Đây là công trình được người dân địa phương mong đợi từ lâu, bởi hiện việc đi lại giữa các khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ, giáo viên công tác ở phường Phong Quảng đi làm, người dân đi lại phải phụ thuộc vào những chuyến đò ngang rất nguy hiểm. Khi được đầu tư, cầu Vĩnh Tu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn góp phần kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, lãnh đạo xã Quảng Điền và các địa phương liên quan cũng đã có đề xuất về vấn đề này. Tuy nhiên, do công trình cần nguồn kinh phí lớn, nên việc triển khai phải được cân đối, bố trí theo khả năng ngân sách và kế hoạch đầu tư công. Dự án cầu Vĩnh Tu đã được xem xét trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, dự kiến bố trí một phần kinh phí để từng bước triển khai đầu tư.

Ông Lê Ngọc Quát, Bí thư Chi bộ thôn Uất Mậu, xã Quảng Điền kiến nghị về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi thực hiện sắp xếp thôn. Ông Quát cho rằng, trong số những người thuộc diện chịu tác động có nhiều trường hợp đã có thời gian dài cống hiến cho địa phương, thậm chí có người tham gia công tác 30 - 40 năm. Vì vậy, cần có chính sách phù hợp để ghi nhận quá trình đóng góp của họ.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu đã thông tin, giải đáp và làm rõ các quy định, chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu địa phương cũng như các sở, ban, ngành nghiên cứu, xem xét để có hướng điều chỉnh, hỗ trợ phù hợp. Theo Bí thư Thành ủy, việc quan tâm, hỗ trợ không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách trong thời gian qua.

Một nội dung khác được công dân Hồ Đăng Lợi, trú tại thôn Thạch Bình, xã Quảng Điền phản ánh liên quan đến việc thuê tài sản công. Ông Lợi đề nghị được hướng dẫn, giải thích rõ việc chính quyền đình chỉ, không cho ông xây dựng hàng rào trên khu đất, tài sản đang được thuê để kinh doanh dịch vụ.

Ông Lê Ngọc Quát, Bí thư Chi bộ thôn Uất Mậu, xã Quảng Điền kiến nghị về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Làm rõ vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu thông tin về hiện trạng công trình, đất công cho thuê và các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công. Ông Cầu khẳng định, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoạt động kinh doanh, nhưng phải trong phạm vi quy định, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Kết luận các nội dung được công dân phản ánh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết từng vấn đề trên tinh thần đúng quy định, sát thực tế và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với việc quản lý, sử dụng đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp, Bí thư Thành ủy cho biết, sẽ tiếp tục làm việc với các sở, ban, ngành để bàn bạc, thống nhất cách thức quản lý, sử dụng trên phạm vi toàn thành phố, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.