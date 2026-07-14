Gần 300 học giả tham dự Hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Biểu diễn thực nghiệm “Thực hành chữ nhạc Huế và phương pháp lồng bản” tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh bảo tồn di sản đang trở thành một yêu cầu cấp thiết của chiến lược phát triển bền vững, gắn với chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, hội thảo hướng tới xây dựng một diễn đàn học thuật quốc tế để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi những kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời đề xuất các khuyến nghị khoa học và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững. Hội thảo cũng là dịp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước.

Hội thảo đã nhận được hơn 300 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nhà quản lý trong nước, quốc tế. Sau phản biện, hơn 200 tham luận được tuyển chọn công bố trong kỷ yếu và trình bày tại các phiên toàn thể, chuyên đề. Các nghiên cứu tập trung vào nhiều vấn đề mới như quản trị di sản, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và phát triển bền vững.

Chương trình hội thảo gồm một phiên toàn thể vào buổi sáng và bốn phiên chuyên đề vào buổi chiều.

Phiên toàn thể quy tụ nhiều học giả uy tín đến từ Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Việt Nam với các tham luận về quản trị di sản, kinh nghiệm bảo tồn quốc tế, chuyển đổi thông minh trong thời đại AI, bảo tồn gắn với phát triển du lịch bền vững và phục hồi các đô thị di sản.

Đáng chú ý, TS Phan Thanh Hải trình bày tham luận “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Cố đô Huế trong bối cảnh mới: Từ 50 năm thực tiễn đến chiến lược phát triển dựa trên di sản”, góp phần nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ bảo tồn Quần thể Di tích Cố đô Huế và đề xuất định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Buổi chiều, các đại biểu tham gia bốn phiên chuyên đề về kinh nghiệm quốc tế; cơ sở lý luận và thực tiễn bảo tồn di sản ở Việt Nam; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế; cùng một phiên chuyên đề bằng tiếng Anh.

Nội dung thảo luận trải rộng từ bảo tồn di sản phi vật thể, văn hóa số, sức mạnh mềm quốc gia, kinh tế di sản, chuyển đổi số, ứng dụng AI cho đến các nghiên cứu chuyên sâu về di sản Huế như Hoàng thành, di sản tư liệu, bài chòi, ẩm thực chay và quản trị di sản đô thị.

Việc tổ chức hội thảo tại Huế không chỉ góp phần quảng bá các giá trị nổi bật của Quần thể Di tích Cố đô Huế và di sản văn hóa Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế của Huế là trung tâm văn hóa, giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của khu vực miền Trung.

Những kết quả của hội thảo được kỳ vọng sẽ bổ sung cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chính sách bảo tồn di sản, mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững trong giai đoạn mới.