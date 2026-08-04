Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển phân bón sinh học bền vững

Trao quà lưu niệm cho đơn vị sau khi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hát triển phân bón sinh học bền vững

Tham dự chương trình, về phía Đại học Champasak (CHDCND Lào) có ông Sisomphone – Quản lý Dự án S-BIOFERT; ông Hatsadong Chanthanousone - Trợ lý Quản lý Dự án S-BIOFERT, cùng đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án S-BIOFERT: "Phát triển phân bón sinh học bền vững thay thế phân bón hóa học, đáp ứng bền vững cho hoạt động sản xuất rau của nông dân ở CHDCND Lào, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Myanmar". Dự án được triển khai trong 36 tháng (2026–2029) dưới sự tài trợ của Quỹ Hợp tác Mekong – Hàn Quốc (MKCF), quy tụ các đối tác trong khu vực nhằm tăng cường nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về mục tiêu, kế hoạch và lộ trình triển khai dự án giai đoạn 2026–2029; đồng thời trao đổi về phương pháp nghiên cứu, cơ chế phối hợp và định hướng xây dựng các mô hình ứng dụng phân bón sinh học phù hợp với điều kiện canh tác của từng địa phương.

Đặc biệt, dựa trên kết quả khảo sát thực địa tại thị xã Phong Điền, các thành viên dự án đã phân tích đặc điểm đất đai, điều kiện canh tác, từ đó đề xuất giải pháp nghiên cứu và thử nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón sinh học trong canh tác rau.