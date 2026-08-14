Điểm chuẩn Đại học Huế năm 2026: Phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành

Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế trực tiếp định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trước khi tuyển sinh năm 2026.

Sư phạm và y - dược tiếp tục dẫn đầu

Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2026. Mặt bằng điểm chuẩn năm nay ghi nhận khoảng cách khá lớn giữa các ngành.

Ở nhóm có điểm chuẩn cao nhất, các ngành đào tạo giáo viên tiếp tục thu hút thí sinh. Dẫn đầu toàn Đại học Huế là sư phạm tiếng Anh với 27,77 điểm, tiếp đến là sư phạm tiếng Trung với 27,70 điểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành sư phạm khác cũng ghi nhận mức trúng tuyển từ 25 điểm trở lên như giáo dục tiểu học, sư phạm ngữ văn và sư phạm vật lý. Với mức điểm này, cạnh tranh vào một số ngành sư phạm khá cao.

Cùng với sư phạm, nhóm ngành y - dược tiếp tục giữ vị trí nổi bật. Các ngành đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, đặc biệt là y khoa và răng - hàm - mặt, đều đạt mức điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Đây cũng là những ngành nhiều năm qua thường có ngưỡng đầu vào cao tại Đại học Huế.

Sức hút của nhóm ngành này gắn với đặc thù nghề nghiệp, yêu cầu đào tạo cao và nhu cầu nhân lực y tế. Vì vậy, y khoa, răng - hàm - mặt và một số ngành sức khỏe tiếp tục là lựa chọn của nhiều thí sinh có kết quả học tập tốt.

Nhiều ngành duy trì mức 15 - 17 điểm

Ở chiều ngược lại, một số ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nông - lâm nghiệp và các chương trình đào tạo tại phân hiệu có điểm chuẩn phổ biến từ 15 đến 17 điểm. Mức 15 điểm cũng là mức điểm trúng tuyển thấp nhất trong đợt 1 năm nay.

So với mức 27,77 điểm của sư phạm tiếng Anh, khoảng cách giữa ngành cao nhất và thấp nhất lên tới 12,77 điểm. Sự chênh lệch đáng kể này phản ánh rõ nét mức độ cạnh tranh khác biệt giữa các lĩnh vực đào tạo trong cùng một đại học vùng. Tuy nhiên, ở nhóm điểm trung bình, thí sinh lại có thêm nhiều lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực tại các cơ sở, phân hiệu địa phương.

Điều này phản ánh xu hướng lựa chọn ngành học ngày càng thực tế. Thay vì chỉ chú trọng vào danh tiếng của trường, thí sinh hiện nay có sự cân nhắc đa chiều giữa điểm chuẩn, sở thích, năng lực cá nhân, cơ hội việc làm và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế nhận định, phổ điểm trúng tuyển năm 2026 có sự phân hóa mạnh mẽ. Nhóm dẫn đầu (sư phạm, y - dược) tập trung ở ngưỡng từ 25 điểm trở lên, trong khi nhóm 15 - 17 điểm trải rộng ở các ngành kinh tế, kỹ thuật, nông lâm và hệ phân hiệu.

Biên độ chênh lệch 12,77 điểm cho thấy thí sinh cần xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng sát với năng lực. Với các ngành trên 27 điểm, chỉ cần chênh lệch một phân số nhỏ trong kết quả thi cũng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển. Ngược lại, ở nhóm 15 - 17 điểm, cơ hội lựa chọn ngành và cơ sở đào tạo rộng mở hơn hẳn. Điểm chuẩn vì vậy không chỉ xác định ngưỡng trúng tuyển mà còn phản ánh mức độ quan tâm của xã hội đối với từng ngành nghề.

TS Lê Văn Tường Lân lưu ý thêm, sau khi có kết quả đợt 1, thí sinh cần chủ động theo dõi thông báo từ các cơ sở đào tạo để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học đúng thời hạn. Quyết định công nhận trúng tuyển cùng bảng điểm chi tiết đã được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử Đại học Huế. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt này cần tiếp tục cập nhật các thông tin tuyển sinh bổ sung để tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

Bức tranh tuyển sinh Đại học Huế năm 2026 khẳng định xu hướng: Chọn ngành học đang trở thành yếu tố quan trọng không kém việc chọn trường. Việc nắm rõ phổ điểm và đánh giá đúng thực lực sẽ giúp thí sinh đưa ra quyết định học tập hiệu quả và phù hợp nhất.