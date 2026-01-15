  • Huế ngày nay Online
Trường THPT Chuyên Khoa học Huế:Trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao

HNN.VN - Tại lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2025-2026 diễn ra sáng 11/2, Trường THPT Chuyên Khoa học Huế thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trao học bổng và khen thưởng các học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập 

Trường THPT Chuyên Khoa học Huế đã trao 21 suất học bổng “Khát vọng xanh” cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi và học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi suất 1 triệu đồng.

Quỹ học bổng “Khát vọng xanh” được ra mắt năm 2021 nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, đạt các thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Quỹ học bổng này được xây dựng từ sự đóng góp của thầy cô đang công tác tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Trường THPT Chuyên Khoa học Huế, cựu học sinh của trường và các nhà hảo tâm.

Dịp này, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Huế đạt giải học sinh giỏi quốc gia và giảng viên bồi dưỡng đội tuyển. Cùng với giấy khen, nhà trường tặng thưởng học bổng, trị giá 12.150.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (4 em đạt Giải Khuyến khích môn Ngữ văn).

Tin, ảnh: Hoàng Triều
