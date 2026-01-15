Mở đăng ký trực tuyến ứng tuyển học bổng ASEAN năm 2027

(Ảnh minh họa: Ministry of Education, Singapore)

Đại sứ quán Singapore thông tin cho biết, học bổng ASEAN năm học 2027 đã mở đơn đăng ký online. Đây là chương trình học bổng được quản lý bởi Bộ Giáo dục Singapore, dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt Nam hiện đang học lớp 8 đến 10.

Học bổng ASEAN nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ xuất sắc của các nước thuộc khối ASEAN mở rộng tầm nhìn và phát triển tiềm năng, trang bị cho họ những kỹ năng quan trọng, như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và các kỹ năng sống khác. Đồng thời, chương trình này cũng giúp thúc đẩy thiện chí và tăng cường sự hiểu biết giữa những người trẻ tuổi đến từ các quốc gia khác nhau và Singapore.

Học bổng ASEAN dành cho học sinh Việt Nam được cấp cho 4 năm học, bao gồm 2 năm phổ thông và 2 năm dự bị đại học tại các trường của Singapore cho đến khi đạt Chứng chỉ Giáo dục phổ thông bậc cao GCE “A” (General Certificate of Education Advanced Level) hoặc tương đương.

Học bổng bao gồm hỗ trợ sinh hoạt phí, ký túc xá, trợ cấp ổn định ban đầu, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, học phí, phí dự thi lấy Chứng chỉ GCE “O” và GCE “A”, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

Các ứng viên có thể đăng ký trực tuyến tại đường link https://go.gov.sg/as-vietnam, thời hạn trước ngày 27/2/2026.

Ứng viên phải là người có quốc tịch Việt Nam, ngày sinh trong khoảng thời gian từ 2/1/2010 đến 1/1/2013; Sử dụng thành thạo tiếng Anh; Hiện đang là học sinh lớp 8, 9, hoặc 10; Luôn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi ở trường; Có thành tích tốt khi tham gia hoạt động ngoại khóa.

Các thí sinh trúng tuyển vòng nộp đơn online sẽ được mời tham dự vòng thi tuyển. Những thí sinh có kết quả tốt trong bài thi tuyển sẽ tiếp tục tham dự vòng phỏng vấn.

https://nhandan.vn/mo-dang-ky-truc-tuyen-ung-tuyen-hoc-bong-asean-nam-2027-post937033.html?gidzl=NtaPDzBFP5DTP10tqzbXKbXb43JErcO35s52CShGCG4GPXTYou4qKXSpGZREW3HKJZ90P3IuXKLJrizfKG