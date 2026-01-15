  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 15/01/2026 15:17

Mở đăng ký trực tuyến ứng tuyển học bổng ASEAN năm 2027

Học bổng ASEAN là chương trình học bổng được quản lý bởi Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Singapore, dành cho học sinh Việt Nam đang học lớp 8 đến 10, đã mở đơn đăng ký ứng tuyển trực tuyến cho năm 2027.

Tiếp sức đến trường cho 50 học sinh xã Đan ĐiềnCuba dành học bổng toàn phần đào tạo Y khoa cho sinh viên Việt NamTrao 164 suất học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên

(Ảnh minh họa: Ministry of Education, Singapore) 

Đại sứ quán Singapore thông tin cho biết, học bổng ASEAN năm học 2027 đã mở đơn đăng ký online. Đây là chương trình học bổng được quản lý bởi Bộ Giáo dục Singapore, dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt Nam hiện đang học lớp 8 đến 10.

Học bổng ASEAN nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ xuất sắc của các nước thuộc khối ASEAN mở rộng tầm nhìn và phát triển tiềm năng, trang bị cho họ những kỹ năng quan trọng, như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và các kỹ năng sống khác. Đồng thời, chương trình này cũng giúp thúc đẩy thiện chí và tăng cường sự hiểu biết giữa những người trẻ tuổi đến từ các quốc gia khác nhau và Singapore.

Học bổng ASEAN dành cho học sinh Việt Nam được cấp cho 4 năm học, bao gồm 2 năm phổ thông và 2 năm dự bị đại học tại các trường của Singapore cho đến khi đạt Chứng chỉ Giáo dục phổ thông bậc cao GCE “A” (General Certificate of Education Advanced Level) hoặc tương đương.

Học bổng bao gồm hỗ trợ sinh hoạt phí, ký túc xá, trợ cấp ổn định ban đầu, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, học phí, phí dự thi lấy Chứng chỉ GCE “O” và GCE “A”, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

Các ứng viên có thể đăng ký trực tuyến tại đường link https://go.gov.sg/as-vietnam, thời hạn trước ngày 27/2/2026.

Ứng viên phải là người có quốc tịch Việt Nam, ngày sinh trong khoảng thời gian từ 2/1/2010 đến 1/1/2013; Sử dụng thành thạo tiếng Anh; Hiện đang là học sinh lớp 8, 9, hoặc 10; Luôn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi ở trường; Có thành tích tốt khi tham gia hoạt động ngoại khóa.

Các thí sinh trúng tuyển vòng nộp đơn online sẽ được mời tham dự vòng thi tuyển. Những thí sinh có kết quả tốt trong bài thi tuyển sẽ tiếp tục tham dự vòng phỏng vấn.

https://nhandan.vn/mo-dang-ky-truc-tuyen-ung-tuyen-hoc-bong-asean-nam-2027-post937033.html?gidzl=NtaPDzBFP5DTP10tqzbXKbXb43JErcO35s52CShGCG4GPXTYou4qKXSpGZREW3HKJZ90P3IuXKLJrizfKG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Mở đăng kýtrực tuyếnứng tuyểnhọc bổngASEANnăm 2027
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 4.000 đoàn viên công đoàn được mua sắm Tết qua “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến

Chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế đang triển khai chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến, thể hiện hình thức chăm lo thiết thực, linh hoạt cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) thông qua nền tảng số.

Hơn 4 000 đoàn viên công đoàn được mua sắm Tết qua “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến
Tiếp sức đến trường cho 50 học sinh xã Đan Điền

Sáng 10/1, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối với các đơn vị tài trợ: Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đan Điền.

Tiếp sức đến trường cho 50 học sinh xã Đan Điền
Con tàu ASEAN vững vàng vượt sóng gió

Năm 2025, một năm nhiều biến động, với những diễn biến phức tạp “phủ bóng” lên môi trường địa chính trị toàn cầu và khu vực Đông Nam Á. Bằng sức mạnh nội tại, con tàu ASEAN vững vàng vượt qua sóng cả, là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực.

Con tàu ASEAN vững vàng vượt sóng gió

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top