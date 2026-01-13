  • Huế ngày nay Online
Đại học Huế trao 157 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên

HNN.VN - Tối 16/1, Đại học Huế tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ lần thứ 24 cho sinh viên Đại học Huế năm học 2025-2026.

Trao 151 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế Trao 158 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên

Sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ của VNHELP 

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kinh, đại diện Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP), Giám đốc Trung tâm Giáo dục nhân đạo Huế; TS. Bùi Văn Lợi Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế.

Tại buổi lễ, 150 sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, Trường Du lịch, khoa thuộc Đại học Huế vinh dự được VNHELP trao 150 suất học bổng năm học 2025 - 2026. Mỗi suất học bổng giá trị 200 USD (khoảng 5 triệu đồng). Đây là những sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Đợt này, VNHELP còn hỗ trợ học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2025 - 2026 cho 7 sinh viên bị ảnh hưởng trong các cơn bão vừa qua tại khu vực miền Trung, mỗi suất 1,5 triệu đồng. Đây là nguồn động lực vô cùng lớn đối với học sinh, sinh viên, là cơ hội giúp các em phấn đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

VNHELP có trụ sở ở California - Mỹ, do những Việt kiều sống ở Mỹ hướng về Tổ quốc thành lập và điều hành nhằm giúp đỡ các sinh viên trong nước có điều kiện đi học và học tập tốt hơn. Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ là một trong những chương trình trợ giúp giáo dục mà VNHELP đã và đang mang đến cho các em sinh viên đang học đại học, cao đẳng trên toàn quốc ngay từ khi VNHELP được thành lập năm 1991 đến nay.

Đối với sinh viên Đại học Huế, đây là năm thứ 24 vinh dự được nhận học bổng này. Học bổng Nguyễn Trường Tộ của VNHELP có tính kế thừa, từ lần đầu tiên đến khi ra trường, nếu sinh viên duy trì được thành tích học tập của mình sẽ được tiếp tục cấp học bổng cho những năm kế tiếp.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
