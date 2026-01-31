Trao 135 suất quà Tết, học bổng cho sinh viên khó khăn

Trao quà Tết cho sinh viên

Tại đây, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trao 135 suất quà Tết, học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, như sinh viên mồ côi, khuyết tật... với tổng kinh phí hơn 83 triệu đồng.

Trong đó, trao 10 suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt/suất và quà Tết; 125 suất hỗ trợ vé xe về quê và quà Tết, trị giá 500 ngàn đồng/suất.

Nguồn kinh phí trao học bổng và quà Tết được vận động từ thầy cô, cựu học sinh, sinh viên và học sinh, sinh viên toàn trường, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.

Cũng trong chuỗi hoạt động này, cùng ngày, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt, sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025. Đồng thời, tổ chức ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh”, tổng dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường để đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với sự tham gia của hơn 250 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Nguyễn Tường Du nhấn mạnh, chương trình trao học bổng, quà Tết và hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê đón Tết nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là những học sinh, sinh viên có gia đình vừa chịu ảnh hưởng nặng của những đợt lụt bão trong năm 2025. Qua đó, thể hiện sự đồng hành, quan tâm chăm lo của toàn thể lãnh đạo nhà trường và cộng đồng xã hội đối với sự phát triển của giáo dục đào tạo học sinh, sinh viên một cách toàn diện.