  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 31/01/2026 17:43

Trao 135 suất quà Tết, học bổng cho sinh viên khó khăn

HNN.VN - Chiều 31/1, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức trao học bổng và quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà Tết và tiền hỗ trợ sinh viên khó khănTrao học bổng, quà, vé xe về quê đón tết trị giá 180 triệu đồng“Xuân yêu thương” đến với đồng bào dân tộc thiểu sốSức trẻ ở làng Rồng

Trao quà Tết cho sinh viên 

Tại đây, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã trao 135 suất quà Tết, học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, như sinh viên mồ côi, khuyết tật... với tổng kinh phí hơn 83 triệu đồng.

Trong đó, trao 10 suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt/suất và quà Tết; 125 suất hỗ trợ vé xe về quê và quà Tết, trị giá 500 ngàn đồng/suất.

Nguồn kinh phí trao học bổng và quà Tết được vận động từ thầy cô, cựu học sinh, sinh viên và học sinh, sinh viên toàn trường, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.                                          

Cũng trong chuỗi hoạt động này, cùng ngày, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt, sinh viên 5 tốt” và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025. Đồng thời, tổ chức ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh”, tổng dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường để đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với sự tham gia của hơn 250 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường. 

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Nguyễn Tường Du nhấn mạnh, chương trình trao học bổng, quà Tết và hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê đón Tết nhằm kịp thời động viên, chia sẻ và giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là những học sinh, sinh viên có gia đình vừa chịu ảnh hưởng nặng của những đợt lụt bão trong năm 2025. Qua đó, thể hiện sự đồng hành, quan tâm chăm lo của toàn thể lãnh đạo nhà trường và cộng đồng xã hội đối với sự phát triển của giáo dục đào tạo học sinh, sinh viên một cách toàn diện.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trao 135suất quà Tếtcho sinh viênkhó khăn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa “Tết Nhân ái” đến với người dân khó khăn

Thông qua phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã đem đến niềm hạnh phúc, sự sẻ chia ấm áp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế khi tết Nguyên đán cận kề.

Đưa “Tết Nhân ái” đến với người dân khó khăn
Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn
Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

Bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò như “tấm lá chắn” giúp người dân giảm tải gánh nặng kinh tế khi ốm đau, bệnh tật. Việc trao tặng thẻ BHYT giúp người nghèo, người yếu thế có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, được bảo vệ sức khỏe lâu dài trước rủi ro bệnh tật.

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top