Trao 164 suất học bổng tiếp sức cho học sinh, sinh viên

HNN.VN - Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), ngày 20/12, Hội Khuyến học thành phố phối hợp với Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và khen thưởng các học sinh xuất sắc đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

 Bà Nguyễn Thị Ái Vân trao học bổng cho các em học sinh

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học TP. Huế đã trao 120 suất học bổng cho học sinh thuộc 40 phường, xã trên địa bàn thành phố, mỗi địa phương 3 em. Đây là những trường hợp gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, với tổng kinh phí 120 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và 20 triệu đồng do Hòa thượng Thích Huệ Phước - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, trụ trì chùa Từ Lâm hỗ trợ.

Dịp này, Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh đã trao thưởng cho 3 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2025, gồm: Trần Lê Thiện Nhân (Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế và châu Á), Bùi Hoàng Đại Dương (Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế) và Trần Trung Hiếu (Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á), với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Câu lạc bộ Vòng tay Nhân ái cũng trao 41 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho sinh viên vượt khó, hiếu học, với tổng kinh phí 143 triệu đồng từ sự tài trợ của các mạnh thường quân, phần lớn là những người yêu Huế đồng hành cùng học sinh, sinh viên suốt nhiều năm qua. Tổng kinh phí học bổng và khen thưởng được trao trong đợt này là 277 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Huế mong muốn các em học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, xứng đáng với sự tin yêu của cộng đồng và truyền thống hiếu học của quê hương.

MINH HIỀN
Hội Khuyến học TP. Huếtrao học bổnghọc sinhsinh viênhiếu học
