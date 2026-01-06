Tiếp sức đến trường cho 50 học sinh xã Đan Điền

Các đơn vị đến sớm, chuẩn bị dụng cụ học tập để trao tặng cho học sinh

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng (trong đó có 800.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng là quà với các dụng cụ học tập). Đối tượng được trao quà là học sinh nghèo, con của gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đan Điền.

Đại diện các nhà tài trợ chia sẻ, việc phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn được quan tâm. Từ chương trình Tiếp sức đến trường cũng như các hoạt động an sinh xã hội, các doanh nghiệp muốn nhấn mạnh một thông điệp: “Đằng sau các em học sinh, các hoàn cảnh khó khăn luôn có sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp. Đó không chỉ là những hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cho các em học sinh vững bước đến trường, người nghèo cố gắng vươn lên”.

Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo UBND xã Đan Điền cảm ơn sự quan tâm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nói chung, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các đơn vị tài trợ. Những món quà này là nguồn động viên rất lớn, tiếp thêm ý chí, động lực để các em vượt khó vươn lên học tập và có thêm niềm vui khi tết đến, xuân về. Địa phương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị trong thời gian tới.