  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 10/01/2026 11:36

Tiếp sức đến trường cho 50 học sinh xã Đan Điền

HNN.VN - Sáng 10/1, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối với các đơn vị tài trợ: Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) và Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đan Điền.

Mang Trung thu đến học sinh vùng cao A LướiChi đoàn Báo Huế ngày nay tổ chức nấu ăn và trao quà cho các em học sinh xã A Lưới 4Tết Thiếu nhi đến sớm với học sinh Thượng Lộ

 Các đơn vị đến sớm, chuẩn bị dụng cụ học tập để trao tặng cho học sinh

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng (trong đó có 800.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng là quà với các dụng cụ học tập). Đối tượng được trao quà là học sinh nghèo, con của gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đan Điền.

Đại diện các nhà tài trợ chia sẻ, việc phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn được quan tâm. Từ chương trình Tiếp sức đến trường cũng như các hoạt động an sinh xã hội, các doanh nghiệp muốn nhấn mạnh một thông điệp: “Đằng sau các em học sinh, các hoàn cảnh khó khăn luôn có sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ngành, chính quyền địa phương, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp. Đó không chỉ là những hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cho các em học sinh vững bước đến trường, người nghèo cố gắng vươn lên”.

 Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo UBND xã Đan Điền cảm ơn sự quan tâm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nói chung, Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các đơn vị tài trợ. Những món quà này là nguồn động viên rất lớn, tiếp thêm ý chí, động lực để các em vượt khó vươn lên học tập và có thêm niềm vui khi tết đến, xuân về. Địa phương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị trong thời gian tới.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
trao tặng quàtiếp sức đến trườnghọc bổngan sinh xã hộitặng quà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 19/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo”, đi thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 tại một số cơ sở tôn giáo, các vị Linh mục, các Hội đồng Giáo xứ trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô
Trường Đại học Y - Dược Huế:
Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng A Đớt, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã A Lưới 4.

Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt
Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

Chiều 14/12, tại UBND xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức tặng quà hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top